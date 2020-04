A poche settimane dalla conclusione dell’edizione 2020 di Amici, terminata con la vittoria di Gaia Gozzi trapelano indiscrezioni su un possibile cambio drastico all’interno del gruppo di professori.

In particolare, 3 professori potrebbero rischiare il posto per la prossima edizione del talent, mentre Maria De Filippi sta già preparando la versione All Star.

I 3 professori a rischio licenziamento

Secondo quanto riportato da Nuovo tv e ripreso da diversi siti, la celebre conduttrice del talent show starebbe pensando a licenziamenti importanti per la prossima edizione di Amici. I nomi a rischio sarebbero quelli di Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens, che ricoprivano il ruolo di insegnanti nella categoria ballo.

In particolare l’addio della storica professoressa Celentano sarebbe dovuto al suo carattere: “L’insegnante di danza classica ha dimostrato di non avere un carattere facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando di sostituirla”.

Nella puntata finale, infatti, la conduttrice si era scontrata in diretta con l’insegnante che non aveva applaudito il ballerino Nicolai dopo la sua eliminazione. Un gesto ritenuto troppo maleducato da Maria De Filippi che aveva portato ad un acceso diverbio tra le 2.

Le ultime indiscrezioni sulla versione All Star del talent

Nonostante l’emergenza Coronavirus, però, la macchina di Amici non si ferma e i preparativi sono già iniziati per l’edizione All Star, che sarebbe dovuta partire subito una volta conclusa l’edizione classica, ma rimandata a metà maggio a causa della pandemia.

Il settimanale Chi, ripreso da altri siti, ha dato alcune anticipazioni su questa versione inedita del talent: infatti si tratta non di volti nuovi, ma di concorrenti storici del programma, tra cui anche vincitori.

I primi nomi per il canto sarebbero quelli di: Alberto Urso, Giordana Angi, Enrico Nigiotti, Michele Bravi e Gaia Gozzi (neo vincitrice). Per il ballo ci dovrebbero invece essere: Javier, Nicolai, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Sebastian Taveira, Vincenzo Di Primo e Alessio Gaudino.

La conduttrice ha rivelato ai microfoni di Rtl 102.5: “Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star sarà qualcosa di diverso. Non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio” sono le più recenti parole di Maria De Filippi.

Non resta che attendere e aspettare novità sulla data di partenza del talent.

Approfondisci

Tutto su Maria De Filippi

Amici, i concorrenti sconvolti da un terribile lutto