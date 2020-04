Clio Make Up, nome d’arte dell’influencer Clio Zammatteo, è diventata mamma per la seconda volta. La sua gioia è stata condivisa su Instagram dove ha condiviso le foto della bambina appena nata, mostrandosi anche felice per essere tornata finalmente a casa, dopo le preoccupazioni che l’hanno accompagnata durante la fase finale della gravidanza a causa dell’emergenza coronavirus e della sua permanenza a New York.

Clio presenta la secondogenita

Clio Make Up torna a casa dopo il parto e presenta la piccola Joy in una foto su Instagram. La ragazza, già mamma di Grace, spiega la scelta di questo nome: “Joy come Gioia, Joy come Rinascita, Joy come Speranza, Joy come Libertà”.

Inoltre, ha mostrato anche la felicità della figlia maggiore. Ecco cosa scrive come didascalia di un’altra foto: “Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis. Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire ‘Baby Sister Baby Sister!!’”.

Clio ha voluto anche ringraziare per la vicinanza e l’affetto che i suoi fan le hanno dimostrato e ha voluto rivolgersi a chi sta vivendo una gravidanza in questo periodo, con l’epidemia di coronavirus che ancora dilaga.

“Un messaggio per tutte le mamme e future mamme che hanno partorito o partoriranno in questo periodo “complicato”: voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività, l’amore e la vita vincono sempre!”, ha scritto.

La preoccupazione per la gravidanza

Clio ha vissuto dei difficili momenti durante le ultime settimane prima del parto. Il coronavirus è arrivato anche a New York dove lei vive e la preoccupazione per la reazione degli americani, corsi a comprare le armi da fuoco, aveva terrorizzato Clio Make Up.

Alla fine, tutto è andato per il verso giusto e ad annunciare il lieto evento è stato proprio Claudio Midolo, il marito con il quale è sposata dal 2008: “Today is the day. Vi vogliamo bene grazie per tutto l’affetto che ci date!”.

