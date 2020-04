Il cantante Morgan è stato ospite a Domenica In dove ha parlato a tutto tondo con Mara Venier. L’ex Bluvertigo è tornato sulla querelle che ha fatto impazzire i telespettatori di Sanremo, e cioè l’abbandono di Bugo del palco dell’Ariston. Infine, ha lanciato una proposta ad Amadeus: lui e l’ex compagno rivali alla kermesse.

Morgan vorrebbe sfidare Bugo a Sanremo

“Propongo ad Amadeus, invece della serata cover, una serata dove i cantanti dovranno dire quello che pensano all’ospite e viceversa” ha detto Morgan a Mara Venier. Un Festival dove si possa essere molto più diretti quindi, senza creare scalpore.

Mara Venier ha incalzato Morgan e gli ha proposto di tornare all’Ariston come sfidante proprio dell’ex compagno Bugo. Sfida accettata da Castoldi. La conduttrice a Domenica In ha scherzato, inoltre, sulla questione, dicendo che due mesi fa era stanca di parlare di questa storia ma ora che si sta vivendo il dramma del coronavirus, un tema del genere è una forma di alleggerimento: “Eravamo diversi, ora abbiamo un peso nel cuore che non conoscevamo” . Nel collegamento è stato ricordato anche Sergio Endrigo, autore della canzone che Morgan e Bugo hanno portato come cover ed è stato mostrato un video omaggio di Celentano a Morgan.

Per il momento, Bugo non ha risposto alla sfida, nonostante qualche settimana fa parlava in modo dispregiativo dell’ex compagno di viaggio, alludendo a lui come “nano con il monopattino“. Vedremo se la “signora della domenica” lo inviterà prossimamente nella sua trasmissione a parlare di questo tema più frivolo, in un momento così drammatico.

Morgan papà per la terza volta

Morgan è stato ospite in collegamento anche con Lorella Cuccarini a La vita in diretta dove ha parlato della sua nuova paternità.

A metà marzo, infatti, è nata la terza figlia, Maria Eco. Morgan, per il bene di questa bambina, è pronto a rivedere le priorità della sua vita: “Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene”. La quarantena avrebbe spinto il cantante a riflettere sulla sua vita: “Mi sono ritrovato con me stesso e ho visto ciò che non andava bene”. Per Morgan, diventare genitori in questo contesto non è facile, è pieno di limiti: “Molti lo vivranno, perché non sono unico, ma un bambino che non può vedere l’esterno, che deve stare sempre in casa… Per esempio lei che è una femmina, è infastidita dalla luce del sole, è incredibile”.

