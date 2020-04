Dai social arrivano nuovi indizi sugli impegni di lavoro di Paola Perego, che annuncia il ritorno in Rai dopo l’estate. Una notizia rilasciata a distanza di pochi giorni dal compleanno della conduttrice, che ha spento le candeline il 17 aprile.

Il ritorno di Paola Perego

Paola Perego, finita in stampelle in piena quarantena a causa di una lesione al femorale, rassicura i fan e comunica le novità che la vedono coinvolta a partire da settembre 2020. Finiti i festeggiamenti per il compleanno, Paola Perego si dedica ai fan in una chiacchierata virtuale dove lancia alcuni indizi sui suoi impegni in agenda, a partire dalla pubblicazione di un libro prevista per il mese di maggio.

In una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo, la conduttrice ha risposto ad alcune domande dei follower.

La risposta di Paola Perego su Instagram

Durante la chiacchierata social con gli utenti di Instagram, Paola Perego ha spiegato che sta trascorrendo la quarantena pensando ai nuovi progetti televisivi, uno dei quali verrà mandato in onda dopo l’estate.

Il destino de La Talpa

Non è tardata ad arrivare la domanda su La Talpa, il reality show andato in onda dal 2004 al 2008, trasmesso inizialmente su Rai2 (prima edizione), poi su Italia1 (seconda e terza edizione).

A gennaio di quest’anno erano già emersi rumors sul ritorno del programma La Talpa, condotto da Paola Perego.

Paola Perego su La Talpa

Quando su Instagram viene chiesto a Paola Perego di indicare l’edizione preferita de La Talpa, lei le cita tutte e 3, dando modo di capire che ogni singola edizione è stata apprezzata dalla conduttrice. Molti fan del programma allora si sono domandati se il ritorno in Rai fosse legato alla conduzione del reality, ma al momento Paola Perego non si espone, pare infatti che la conduttrice preferisca aspettare che i progetti siano concreti prima di divulgare la notizia.