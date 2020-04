Al di là degli impegni politici, Luigi Di Maio si sta godendo la quiete famigliare insieme alla fidanzata Virginia Saba. È proprio lei a svelare alcuni retroscena della quarantena insieme al Ministro degli Esteri.

Di Maio, uomo dedito ai fornelli

Virginia, che di professione fa la giornalista, in questi giorni si sta improvvisando barbiere. Lo ha raccontato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, talk show radiofonico: “Gli taglio i capelli. È stato fortunato. Mio nonno faceva il parrucchiere e ho imparato ad utilizzare la macchinetta e le forbici. Quindi è stato fortunato, glieli taglio io il minimo indispensabile”, ironizza.

La sua storia d’amore con Di Maio va avanti da un anno e la convivenza forzata potrebbe essere una prova importante per un ipotetico passo avanti futuro. Nonostante gli impegni siano comunque tanti, soprattutto in un momento d’emergenza come questo, anche il Ministro si diletta a sorprendere la sua lei. Stando ai racconti di Virginia, a Di Maio piace divertirsi ai fornelli. Pur vedendosi poco, la giornalista racconta di quella volta in cui le ha preparato la pizza, dopo averla lasciata lievitare per 24 ore.

Poi, “l’ha stesa in pochi minuti sulla teglia, con tango di sugo e tanta mozzarella (…) Ha cucinato in camicia, come sempre”.

Saba:“L’uomo migliore che potessi incontrare”

La Saba e Di Maio si sono conosciuti in ambito lavorativo. Lei, infatti, oltre ad essere una giornalista, è anche collaboratrice parlamentare. Il suo primo ruolo in politica è stato quello di assistente parlamentare di Emanuela Corda, deputata del M5s. In un’intervista a La Stampa Virginia aveva confessato di essersi innamorata del coraggio di Luigi Di Maio, definendolo “l’uomo migliore che potessi incontrare”.

Per lei il valore aggiunto di Di Maio sarebbe quello di riuscire ad inserire in politica concretezza e virtù allo stesso tempo. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta in Spagna, a Siviglia. Solo qualche giorno dopo la paparazzata, Virginia aveva ammesso di aver intrapreso una storia con il Ministro.

