Amici di Maria De Filippi è pronto a vestire nuovi panni. Dopo le diverse versioni di quest’anno con Amici Prof e Amici All Stars, il programma amatissimo da giovani e non, si prepara ad un nuova veste del tutto inedita e dedicata a questo particolare periodo: Amici Speciali- con Tim insieme per l’Italia.

La nuova versione di Amici nasce con un preciso e nobile obiettivo e non può che alleggerire questi faticosi giorni di quarantena.

Amici Speciali “Continuiamo a credere che domani sarà migliore”

Maria De Filippi aveva già preannunciato, il giorno di Pasqua, una novità televisiva.

Ai microfoni di Rtl 102.5 aveva dichiarato “Con questa cosa del coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, ma qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio”.

Ed ecco arrivata la nuova versione di Amici Speciali – con Tim Insieme per l’Italia con l’obiettivo di aiutare, come possibile, in questa emergenza per il Covid-19.

Lo stesso promo del programma, che gira in questi giorni in tv e nel web, rimarca l’obiettivo di questa speciale edizione “Continuiamo a credere che domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro paese.

Ognuno come può . Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto”

Amici Speciali-con Tim insieme per l’Italia

Amici Speciali, i talenti presenti in gara

La nuova versione di Amici che andrà in onda a Maggio ospiterà i migliori talenti di danza e ballo, e vedrà la presenza dei giurati. Sarà presente anche l’amatissima Vanessa Incontrada.

I talenti della versione speciale di Amici saranno i ballerini Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas, e Alessio Gaudino.

Ed i cantanti Irama, Michele Bravi, Giordana Angi, Alberto Urso, Stash e i The Kolors, Random e Gaia Gozzi vincitrice dell’ultima edizione di Amici – Il Serale.

