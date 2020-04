Continuano a filtrare novità sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia, i numeri vengono quotidianamente aggiornati dalla Protezione Civile che anche oggi, 28 aprile, ha delineato la situazione in Italia in termini di contagi, guariti e deceduti. Gli occhi però dei cittadini ma anche del Governo e degli esperti, al momento, permangono fissi sulla data del 4 maggio e sui giorni a seguire, dove si potrà constatare realmente l’efficacia delle nuove misure di contenimento del virus.

Coronavirus: la fase 2 dell’emergenza

L’emergenza Coronavirus è una realtà con la quale il popolo si è ormai abituato a convivere e i numeri, spesso e volentieri, non sono stato in grado di far altro che essere tali, numeri incapaci nella loro essenza di andare a descrivere una situazione quanto mai ostica, la più ostica degli ultimi 50 anni.

Mai quanto ora però serve prudenza nel legiferare, un fare del tutto chiaro a Giuseppe Conte che nonostante le pressioni esterne non ha voluto azzardare una totale riapertura che per l’Italia, al momento, si tradurrebbe nel mettere nuovamente a rischio collasso le terapie intensive.

Il bollettino del 28 aprile: superati i 200mila contagi

Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia che non ha cessato di essere tale e che non smetterà di esserlo dal venturo 4 maggio.

Con oggi sono stati superati i 200mila casi di contagio in Italia, un numero che tiene conto di tutti i fattori: i positivi, i guariti e i deceduti.

Al momento permane positivo il trend relativo ai nuovi positivi, ancora in calo rispetto alle giornate precedenti con un -608 casi registrati rispetto alla giornata di ieri per un totale di 105.205 attualmente positivi.

Sale, rispetto alla giornata di ieri, il numero dei morti che permane oltre i 300: nella fattispecie si registrano in data odierna +382 morti che portano il totale di vittime per Coronavirus in Italia a quota 27.359. Aumenta anche il numero dei guariti: 2.317 casi registrati in data odierna per un complessivo 68.941 casi.

