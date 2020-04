A Storie Italiane l’ospite Luca Barbarossa canta la sua Portami a Ballare, canzone dedicata alle mamme.

È stato proprio allora che la padrona di casa Eleonora Daniele si è emozionata fino alle lacrime. E non è la prima a piangere con questa canzone, anche Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities crollò cantandola. Nel corso della trasmissione, l’artista, tra i complimenti del pubblico e della conduttrice ha presentato l’ultimo lavoro a cui ha preso parte, un brano dedicato ai medici che lottano contro l’emergenza, Non È Inutile.

Eleonora Daniele si commuove

Ospite in collegamento con Storie Italiane, Luca Barbarossa che prima di presentare la sua fatica musicale più recente ha ricordato i momenti più salienti della sua carriera.

Sicuramente memorabile per il musicista fu la vittoria al Festival di Sanremo con Portami a Ballare. Era il 1992 e Barbarossa conquistò il pubblico con un brano che riassume l’amore di un figlio verso la madre.

E proprio per questo Eleonora Daniele, conduttrice del contenitore mattutino della Rai, ascoltandola non ha saputo trattenere le lacrime. Doppiamente coinvolta come figlia e ora anche come madre in dolce attesa, la Daniela applaudendo ha commentato: “Capolavoro.

Ogni volta che ascolto questa canzone, piango. Mi trattengo. Uno dei tuoi più grandi capolavori. Avevi avuto una grande ispirazione per scrivere Portami a ballare, quella canzone dedicata a tutte le mamme“.

Eleonora Daniele pensa ai genitori

Ascoltando il brano di Luca Barbarossa Eleonora Daniele non può fare a meno di pensare ai suoi genitori, alla sua famiglia e le difficoltà, ma anche le gioie vissute insieme.

“Quando la sento penso alla mia mamma che mi sta guardando e penso ai momenti felici e tristi dei miei genitori” ha detto commossa la conduttrice.

“Vogliamo sempre che siano felici“. E in questi giorni difficili per l’Italia e le famiglie italiane, alcune delle quali divise da tempo per la quarantena, queste parole acquistano un valore ancora più potente.

Non è inutile e la raccolta fonti

E proprio per far fronte a questo momento difficile dovuto alla pandemia di Coronavirus, Luca Barbarossa indica la musica come arma e supporto contro ogni difficoltà. “La musica può fare da collante, da cassa di risonanza”. ha detto il cantante.

“Noi con tanti amici abbiamo scritto la canzone Non è inutile per raccogliere fondi per lo Spallanzani“.

Si tratta di un brano con un duplice obiettivo: ringraziare i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero che da mesi combatte contro il virus, ma anche raccogliere fondi per supportare la ricerca.