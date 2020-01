La notizia della prima gravidanza di Eleonora Daniele ha inondato le cronache rosa e ha fatto felici migliaia di fan. La conduttrice di Storie Italiane, raggiante nella sua dolcissima attesa, si mostra sui social con pancione in bella vista e dedica al miele per la sua Carlotta.

Eleonora Daniele: dedica a Carlotta

Dopo le favolose nozze con il suo Giulio Tassoni, Eleonora Daniele non ha mai nascosto il suo sogno più grande: diventare mamma. Ed è un 2020 speciale per la conduttrice di Storie Italiane, che vede il desiderio diventare realtà nel suo grembo con la splendida attesa della sua piccola Carlotta.

Un entusiasmo condiviso con il suo pubblico e con i follower, anche attraverso alcuni scatti che incantano il popolo di Instagram. Poche ore fa è arrivata una dolcissima dedica per la figlia, e la pioggia di like e auguri non si è fatta attendere.

“L’attesa di conoscerti … sento che anche tu scalpiti qui dentro … chissà che carattere avrai.. e quanto sarai bella.. è un’emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò..

“.

La conduttrice in dolce attesa

La notizia della gravidanza della conduttrice è stata data dalla diretta interessata durante una puntata di Storie Italiane. Eleonora Daniele ha voluto condividere il momento magico che si trova a vivere, senza nascondere la sua grandissima emozione al suo affezionato pubblico.

Un gesto particolarmente apprezzato dai fan della trasmissione, che hanno potuto così apprendere il lieto annuncio davanti ai teleschermi, tra gli applausi del parterre.

Pochi giorni dopo, l’emozionante proposta alla collega Mara Venier, scelta come madrina della piccola Carlotta. La presentatrice, padrona di casa a Domenica In, non ha nascosto la sua emozione e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Eleonora Daniele si era detta pronta alla maternità, poco dopo il suo matrimonio da favola con Giulio Tassoni. A 43 anni si prepara ad abbracciare la sua gioia più grande, con lei migliaia di fan.

*immagine in alto: fonte/Instagram Eleonora Daniele Official, dimensioni modificate