Paola Barale, in questi mesi contesa da ben 2 programmi, ha raccontato come sta trascorrendo questa quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus.

La showgirl si divide tra l’impegno per gli altri tramite il volontariato e momenti di creatività insieme ai suoi amici, seppur da lontano, cercando di trasformare questo periodo in un’opportunità.

Paola Barale: volontariato e quarantena

Una Paola Barale a ruota libera quella che si è raccontata a DiLei. L’ex padrona di casa di Buona Domenica, che tempo fa aveva parlato delle scelte del suo passato, ha scelto di reagire alla quarantena, fornendo supporto agli altri tramite il volontariato.

La Barale sta aiutando la Croce Rossa, impegnata contro il Coronavirus.

“Ognuno di noi può fare qualcosa senza essere necessariamente dei supereroi e gli italiani hanno risposto con generosità. Nello specifico con la Croce Rossa, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non può fare la spesa per motivi economici.” La Barale ha scelto di non demoralizzarsi per il dover stare a casa e dice: “Do sfogo alla mia creatività, in compagnia dei miei amici visionari”. Ha realizzato un servizio fotografico col suo amico Piergiorgio Pirrone, a distanza: “Ci siamo molto divertiti ed è passata la giornata, pensando ad altro”.

La mancanza dei genitori e del lavoro

Oltre a momenti più spensierati, Paola Barale non nega di sentire la mancanza dei genitori e anche del lavoro. “Ho dovuto interrompere una tournée teatrale” ha affermato la conduttrice. Le sarebbero saltate anche le riprese di un film incentrato sulla violenza contro le donne e uno spettacolo estivo: “Sono molto preoccupata, perché sono una libera professionista e se non lavori, non ci sono entrate. Per evitare di abbattermi, cerco di fare altro e di riempire le giornate.

C’è bisogno di leggerezza e cerco di riempire le mie giornata con creatività.” La Barale, ha già in mente cosa farà dopo la fine della quarantena: viaggiare. “Ancora non so dove vorrei andare, ma è il viaggio in sé che vorrei fare” ha chiosato.

Un compleanno festeggiato in isolamento

Paola Barale, che tempo fa si era scagliata contro Alfonso Signorini, ha condiviso i momenti della sua quotidianità in quarantena con i suoi seguaci su Instagram, come ad esempio gli esercizi fisici, l’aperitivo in collegamento con le sue amiche.

Inoltre, ha mostrato ai suoi followers il nuovo taglio di capelli fatto in casa. Qualche giorno fa la showgirl ha compiuto 53 anni e ha postato anche un video per il suo compleanno, venendo inondata di auguri.

