Come ogni domenica, Giovanna Botteri è apparsa in collegamento a Che Tempo Che Farà, in onda su Rai 2 alle 19.40; l’inviata della Rai a Pechino è apparsa serena e sorridente nonostante la bufera che l’ha recentemente travolta relative al suo aspetto e ai suoi capelli.

Giovanna Botteri, Fazio e la giacca

La giornalista non si è lasciata andare a commenti o polemiche in merito alla questione Striscia La Notizia e Michelle Hunziker, che ha replicato con una serie di video su Instagram, ad eccezion fatta per un piccolo scambio di battute con il padrone di casa.

“Mi vedi anche con la giacca, l’ho messa per te” esordisce la giornalista divertita, e Fazio non è da meno e risponde: “Tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca, anche se il Chroma Key ti fa i capelli verdi”. Dopodiché l’inviata ha parlato delle due questioni calde della settimana, le dichiarazioni di Mike Pompeo in merito alle prove sull’effettiva creazione del Coronavirus in un laboratorio di Wuhan e la non morte del leader Kim Jong-Un.

L’ultimo appello di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha voluto appellarsi direttamente a Giovanna Botteri per motivare il servizio andato in onda. “Cara Giovanna, a questo punto mi rivolgo direttamente a te perché si è scatenato il putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti e invece abbiamo fatto un servizio contro i tuoi haters” esordisce la Hunziker che poi continua: “Tutti che parlano, ma secondo me non l’hanno nemmeno visto. Infatti quando farai swipe up e andrai a vederti il servizio, vedrai Gerry che dice ‘Brava Giovanna per l’importante lavoro che fai, vai avanti così e e chi va a vedere il capello’.

La conduttrice ha poi invitato la giornalista a guardare il video che, stando alla lettera scritta dalla stessa Botteri ha visto, e a parlarne: “Guardatelo, noi secondo me abbiamo un servizio dalla tua parte, tu che cosa ne dici? Me lo fai sapere per favore?”

