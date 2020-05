Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe riapparso in pubblico per la prima volta dopo 20 giorni. Le indiscrezioni sulle condizioni di salute critiche, che lo volevano sottoposto ad un delicato intervento, sono circolate dopo la sua scomparsa dalla scena pubblica. In seguito sulle fonti stampa avrebbe iniziato a circolare l’ipotesi che il dittatore nordcoreano fosse morto, voci fomentate dal silenzio di Pyongyang.

Il primo maggio l’agenzia stampa nordcoreana KCNA ha pubblicato le foto Kim Jong-un all’inaugurazione in una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon. Al suo fianco anche la sorella Kim Yo-jong, indicata come suo possibile successore al vertice del regime nordcoreano.

Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni

L’agenzia stampa di Stato e il giornale del Comitato del Partito del Lavoro al potere in Corea del Nord, Rodong Sinmun, hanno pubblicato foto di Kim Jong-un mentre partecipa all’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon. Il leader, nel giorno delle celebrazioni del Primo Maggio, avrebbe fatto un tour nella fabbrica, accolto dalla folla adorante e scortato dai vertici del Partito.

Avrebbe poi tagliato il nastro e parlato in pubblico, dichiarando come la fabbrica rappresenti una “splendida dimostrazione del grande potenziale economico” della Corea del Nord.

Le immagini di KCNA dell’inaugurazione della fabbrica con Kim Jong-un

Rimangono i dubbi sul leader della Corea del Nord

Kim Jong-un, 36 anni, non appariva in pubblico dall’11 aprile, creando speculazioni sul suo stato di salute, soprattutto dopo la mancata partecipazione al Giorno del Sole, la più importante festività nordcoreana in cui si celebra la nascita del fondatore Kim Il-sung il 15 aprile.

Impossibile confermare le foto

Nessuna agenzia indipendente ha potuto confermare la veridicità delle foto, e che Kim Jong-un sia effettivamente in salute, o la data delle immagini rilasciate dall’agenzia stampa nordcoreana.

Appare dubbiosa la sua partecipazione ad un evento come l’inaugurazione di una fabbrica il primo maggio, giorno festivo in Corea del Nord, in cui si sono tenute contenute celebrazioni a Pyongyang.

Non è comunque insolito che vengano rilasciate foto delle partecipazione di Kim Jong-un ad eventi avvenuti giorni prima. Autorità sudcoreane e lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump non hanno per il momento commentato la ricomparsa di Kim Jong-un.