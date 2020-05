Le parole hanno una forza prorompente e quelle di Vittorio Feltri sui meridionali hanno sollevato una bufera. Dopo il commento senza fronzoli di Salvini, si aggiunge ora una nuova dichiarazione di Al Bano Carrisi. Il cantante ha espresso la sua incredulità con parole altrettanto forti durante una puntata di Posso darvi del Talk?, condotta su YouTube dal comico pugliese Enzuccio.

Al Bano si scaglia su Feltri: “Inferiore chi l’ha detto“

Al Bano aveva già commentato la figura di Feltri. La frase pronunciata a Fuori dal coro dal direttore di Libero ha lasciato molti senza parole, ma Al Bano Carrisi ne ha trovate altre per esprimere ancora una volta la sua repulsione.

Così, al comico Enzuccio ha ribadito la sua posizione: “Ma tu mi dici chi è che non sbaglia in questa vita? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, perché è una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore. Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile“.

Al Bano e quel rispetto sconfinato

Il cantante ha poi ripercorso i suoi sacrifici di un tempo.

Fuggito dal Meridione a caccia di sogni e successo. “Io sono un italiano con la I maiuscola – ha affermato – sono scappato al nord per fare tutto quello che ho fatto, e ho un rispetto per la gente che vive al nord straordinario, lo stesso tipo di rispetto che ho per la gente del sud”. È il rispetto il sentimento che non dovrebbe avere confini. In un’Italia davvero unita va da Nord a Sud senza distinzioni di sorta.

“È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud – ha ammesso – ma da questo non puoi dire ‘è una razza inferiore’, è un gravissimo errore secondo me”

Il cantante ha poi aggiunto: “Sono convintissimo che non la direbbe di nuovo, ha creato un vespaio pazzesco. È da inferiori è dire battute del genere“.

