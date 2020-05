Quest’oggi compie gli anni Leonardo, figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La coppia anche se separata è rimasta in ottimi rapporti, una scelta dettata dettata da un divorzio concordato e consapevole, ma soprattutto dall’amore per i propri ragazzi, Leo e Jolanda.

In questa giornata speciale sia Ambra che l’ex Renga hanno voluto travolgere con quest’amore l’ometto, che ormai spegne 14 candeline. Sia l’attrice che il cantante però hanno pubblicato una foto di quando Leo era ancora piccolissimo.

La dedica di Ambra

Nello scatto scelto da Ambra l’attrice è ritratta mentre tiene tra le braccia un Leonardo ancora in fasce.

I due si guardavano già allora con una straordinaria complicità. Gli occhi dell’Angilioni sorridevano d’amore nel guardare il suo bambino che ricambia l’amore con una risata gioiosa.

Ambra Angiolini fa gli auguri al figlio Leo

La foto è accompagnata da una didascalia dolcissima. “Ho partorito la parola amore e sei uscito tu …” scrive Ambra. “AUGURI AMORE MIO” e poi aggiunge scherzosa: “( prometto che [email protected] si autodistruggerà tra 24h“.

Il post di Renga

Anche Francesco Renga ha voluto dedicare un post al figlio ormai adolescente.

E anche Renga ha scelto per l’occasione un ritratto del figlio di quando era solo un bambino.

“Auguri Leo” scrive il cantante nelle righe a corredo dello scatto. “E sono quattordici. Stai diventando grande anche tu… ma per i miei occhi rimani la meraviglia di questo bambino. L’amore di papo“.

Ambra e Renga sempre uniti

Nonostante le loro strade si siano separate come coppia, Ambra e Francesco Renga continuano a far fronte comune e grande squadra e non solo nella crescita dei figli.

I due si sono ritrovati più uniti che mai nell’iniziativa Sostieni Brescia in questi giorni di emergenza sanitaria.

La loro città, infatti, insieme a Bergamo è stata tra le più colpite dalla diffusione del virus. E insieme, grazie ad una campagna di cui entrambi sono testimonial, sono riusciti a raccogliere più di 2 milioni di euro a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche.