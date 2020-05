Il ritorno di passione tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante ha scatenato un discreto putiferio, tra chi sperava da mesi (anni?) la riconciliazione tra i due e chi prevede per la bella influencer un futuro di gatte da pelare.

Un nuovo inizio (dopo le corna)

Come ormai è noto, complice anche il libro scritto da Giulia De Lellis, la fine della loro storia era stata provocata dai tradimenti del dj.

Oggi, a dire la sua è Tina Cipollari, opinionista di punta del programma che ha visto nascere l’amore della coppia, Uomini e Donne.

L’amore trionfa, il lieto fine è possibile

Tina Cipollari, per spiegare cosa pensa del ricongiungimento tra i due, si è lasciata andare all’ironia. L’occasione è spuntata durante una diretta con Simone di Matteo, che le ha chiesto proprio cosa pensava del nuovo amore ritrovato: “Io credo che lei nel suo libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, io aggiungerei che le corna stanno bene anche su Giulia, a questo punto”. In realtà, battute a parte, Tina si è dichiarata felice per come sono andate le cose: “L’amore trionfa e quindi in questo caso con loro ha trionfato.

Ora non parliamo dei motivi per cui si sono lasciati, sono noti a tutti. Alla fine loro sono stati lontani per un lungo periodo ma alla fine sono tornati insieme”.

Il perdono? Difficile per l’opinionista

Difficile credere per la Cipollari di poter sopportare ciò che è accaduto alla De Lellis: “Il perdono è soggettivo e dipende dalla situazione in cui ti trovi, io non so se perdonerei. Non entro in mezzo a vicende intime. Non so nei dettagli quello che hanno fatto.”

