Ornella Vanoni dice la sua sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, quella in cui le maglie restrittive della parentesi più acuta dell’epidemia iniziano ad allentarsi. L’artista ha espresso il suo punto di vista e ha accompagnato la riflessione con alcuni scatti su Instagram e Twitter, scorci di vita quotidiana in cui non manca una nota ironica che non è passata inosservata.

Coronavirus: la fase 2 di Ornella Vanoni

Com’è la fase 2 di Ornella Vanoni? Ai fan che si chiedevano come l’artista trascorresse le sue giornate dopo l’allentamento delle misure restrittive, scattato lo scorso 4 maggio, una risposta arriva dalla diretta interessata.

La cantante ha scelto di pubblicare un post sui social per spiegare come intende muoversi ora che alcuni dei “paletti” fissati in piena emergenza Coronavirus iniziano a ridursi. E sembra avere le idee piuttosto chiare su cosa fare.

Post di Ornella Vanoni su Instagram – Fonte: Instagram/Ornella Vanoni

Per la diva intramontabile della canzone italiana, in sostanza, non ci sarebbero sostanziali trasformazioni nella routine di cui finora aveva rivestito le sue giornate casalinghe. “Questa settimana non cambia niente, rimango a casa, vado a fare la spesa, torno a casa e poi cucino“, ha confessato ai follower sui social, mostrandosi al supermercato e davanti ai fornelli.

Il dettaglio che diverte sui social

Gli utenti che hanno incrociato gli scatti della cantante sui social non hanno fatto a meno di notare un particolare che ha stuzzicato ironia e interrogativi.

“C’è un motivo particolare – chiede un utente su Twitter – per cui indossa una pentola al posto del cappello da chef mentre cucina?“. Le risposte a questo curioso interrogativo non sono arrivate dall’artista, ma da altri follower: “Perché lei si può permettere tutto“, e ancora “Perché è più avanti di me, di te e di tutti quelli che commentano e commenteranno questo tweet!

“.

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, non è la prima volta che Ornella Vanoni delizia il suo pubblico via web con alcune incursioni su come vive questo difficile periodo, tra isolamento e prudenza.

Qualche settimana fa, la cantante ha parlato della sua quarantena con una punta di nostalgia per il suo straordinario passato, artistico e personale. Lo ha fatto citando anche Gino Paoli, rivelando un suo desiderio ai fan: “Vorrei andare in Liguria da Gino e sua moglie.

Vorrei stare con loro, ci sto bene. Quello con Gino è un grande amore finito, ma non mi toglie il piacere della loro compagnia. Hanno una situazione meravigliosa”.