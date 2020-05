Silvia Romano è tornata a casa, in Italia. Alle 14 il jet con lei a bordo è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Ad attenderla c’erano proprio tutti: la famiglia, mamma, papà, sorella, il Presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Esteri Di Maio. Tutti visibilmente commossi.

L’incontro con Conte e Di Maio

La giovane cooperante italiana è scesa dall’aereo con indosso gli abiti tradizionali somali, il capo coperto, guanti e mascherine. Il suo sorriso è rimasto però lo stesso, quello delle foto che hanno accompagnato questi lunghi mesi di assenza e silenzio.

Dopo essersi gettata nelle braccia della sorella e della mamma, e aver abbracciato il papà, Silvia ha salutato Conte e Di Maio. Il presidente del Consiglio si approcciato a lei con la dolcezza di un papà e in un semi-abbraccio i due si sono parlati. Simpatico il saluto con il ministro degli Esteri di Maio gomito a gomito Silvia ha ringraziato anche lui.

Le prime parole di Silvia

Le prime parole di Silvia sono state dunque di ringraziamento e poi ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute: “Sto bene per fortuna, fisicamente e mentalmente, sono felicissima, ora voglio stare solo con la mia famiglia”.

La 25enne ha poi aggiunto tra le lacrime: “Sono stata forte. (…) Grazie alle istituzioni”. Il gruppo ha poi lasciato l’aeroporto per dirigersi verso la caserma del Ros dove ad attendere Silvia c’erano le attività giudiziarie. Tanti i punti da chiarire, oltre alla conversione che la stessa afferma essere stata volontaria, a tutti i passaggi del suo rapimento. La Romano è stata anche sottoposta al test per il Covid-19.

La conversione

A sconvolgere l’opinione pubblica è la conversione della giovane alla regione islamica, voci che si sono susseguite nelle ultime ore e che sembrano aver trovato conferma nell’abbigliamento con cui è stata immortalata la giovane.

Sulla questione è interventuo l’ambasciatore in Somalia Alberto Vecchi che per primo l’ha incontrata e a Repubblica ha raccontato: “Sorrideva ed era contenta di poter finalmente mangiare una pizza” ha detto e poi: “In questi mesi vestirsi in questo modo credo sia stata un’abitudine, non ritengo possa indicare di per sè un atteggiamento spirituale e comunque su tutti gli aspetti personali è giusto che a parlare sia la giovane”.

Il sorriso di Silvia infonde in tutti noi, in tutto il Paese, una grande energia, una boccata di ossigeno più che mai necessaria in questo momento. Bentornata a casa! Pubblicato da Giuseppe Conte su Domenica 10 maggio 2020

