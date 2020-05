Una scelta importante quella dell’ex gieffina Antonella Mosetti, che dopo essersi sottoposta ad una serie di trattamenti per aumentare il volume delle labbra ha deciso di togliersi l’acido ialuronico. Non solo per questo, la figlia Asia Nuccetelli, è stata più volte presa di mira per i ripetuti interventi estetici che ha affrontato nell’arco di pochi anni. Critiche che hanno ferito la stessa Antonella.

L’ex gieffina lo ha comunicato sui social, ai suoi fan e follower. La Mosetti non solo ha motivato la scelta ma ha anche detto chi l’ha convinta a compiere questo passo.

Antonella Mosetti rimuove l’acido ialuronico

Nelle story di Instagram la Mosetti spiega tutto per filo e per segno. Antonella non si piaceva più da qualche tempo e quindi ha deciso di apportare alcuni cambiamenti a quell’aspetto fisico su cui ha sempre lavorato molto. Per questo Antonella Mosetti ha voluto procedere con l’asportazione dell’acido ialuronico dalle sue labbra.

“Ho tolto l’acido ialuronico dalle labbra. Mi sento molto meglio” ha detto la Mosetti sui social. Una scelta di cui ha reso partecipi i suoi follower passo passo, documentando anche le sue sedute di rimozione.

antonellamosetti_96857129_706234596873984_7942660790098232227_n

Antonella racconta di chi l’ha spinta a farlo

Dietro questa scelta i suggerimenti del dottor Nino Favoriti, dermatologo, specialista in medicina estetica e laser terapia. Nelle story Antonella parla di lui: “Non vedo l’ora di incontrare il mio dottore, Nino Favoriti, un dermatologo e chirurgo estetico molto bravo. Lui si prende cura da un po’ di tempo della mia pelle e della mia bellezza”. Se ora si sente diversa e più in sintonia con se stessa la Mosetti lo deve proprio a lui: “È stato lui che mi ha convinto a levare l’acido ialuronico dalla bocca, che era enorme“.

L’effetto ottenuto è altrettanto sensuale ma molto più naturale e per questo Antonella Mosetti è più che grata al suo medico. “Non mi chiedete come abbia fatto, non lo so, ma mi sento molto meglio, molto più io“. Quella della showgirl è di certo una scelta insolita, non rara, ma comunque insolita. Chissà che qualcun altro non intenda seguirla e fare lo stesso, magari proprio la figlia Asia.