Odore di importanti cambiamenti sotto i cieli Rai, dove si attendono novità nei palinsesti che, da giugno, traghetteranno il pubblico nel pieno della programmazione estiva. La nota di testa riguarda Marco Liorni, a cui Eleonora Daniele cederà il posto tra poche settimane. Ma nell’aria vibra anche la stuzzicante indiscrezione su un nuovo show della rete ammiraglia, che sarebbe affidato a un famoso conduttore.

Eleonora Daniele cede il testimone a Marco Liorni

Eleonora Daniele, amata conduttrice di Storie Italiane (che si ferma il prossimo 29 maggio, poco prima della nascita della sua bimba, Carlotta), cede il posto al collega Marco Liorni.

È questa una delle notizie che dominano le scene dei prossimi palinsesti Rai in vista dell’estate, a cui si starebbe ancora lavorando per limare le ultime novità in arrivo.

Il conduttore, secondo le indiscrezioni che montano senza sosta dopo le anticipazioni di TvBlog, passerebbe al timone di ItaliaSì Morning!, taglio mattutino quotidiano del suo format del sabato pomeriggio Italia Sì che, in questa formula, prenderebbe il posto del programma della Daniele.

Stop per Caterina Balivo

Si ferma invece Caterina Balivo che, secondo le anticipazioni, chiuderebbe battenti con il suo Vieni da me il prossimo 1° giugno.

Uno stop in cui si farebbe strada la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco, Io e Te.

Resta in piedi La vita in diretta con la formula Cuccarini – Matano, ma non sarebbe trapelata alcuna indiscrezione sul taglio estivo del format (che avrà, come al solito, due conduttori diversi).

Pronto a tornare in onda il cooking show La Prova del Cuoco, dato al via per il prossimo 18 maggio – secondo l’indiscrezione lanciata da Natale Giunta sui social – ma probabilmente più vicino alla data del 25.

La trasmissione dovrebbe proseguire fino alla fine del mese di giugno.

Carlo Conti in scena con un nuovo show?

L’orizzonte televisivo Rai si arricchirebbe di un nuovo show in prima serata, che ricadrebbe tra le mani di Carlo Conti. L’anteprima, lanciata qualche settimana fa da Blogo, sembra assumere contorni più nitidi.

Si tratterebbe di un progetto a metà tra la classica formula consolidata del varietà e un esperimento: il conduttore indosserebbe le vesti di deejay (per lui piuttosto comode, visto il suo passato in radio).