Valentina Facchinetti, la figlia di Roby Facchinetti, ha pubblicato su Instagram un post rivolto contro i vicini di casa, in cui manifesta la propria indignazione per aver trovato alcuni spinelli in giardino. Le parole riprendono quelle di una lettera inviata all’amministratore dello stabile, invitato a prendere provvedenti.

“Nel nostro giardino piovono canne“

“Questo è il tono medio delle nostre mail all’amministratore”, scrive Valentina Facchinetti introducendo il post. Il tono è decisamente polemico, vista anche la preoccupazione per il figlio: “Nel nostro giardino piovono canne (l’odore non è quello del tabacco e il filtro nemmeno).

È già successo, oggi è la terza volta – si legge – Ho un figlio di due anni e mezzo che gioca in giardino e preferisco non partecipi ad una puntata di ‘Narcos’. Certo di una vostra segnalazione, grazie”.

Il post di Valentina Facchinetti

Chi è Valentina Facchinetti

La lettera porta le firme di Valentina e del suo compagno Emiliano Bassi, dalla cui relazione è nato il piccolo Andrea Francesco, il bambino di due anni e mezzo citato nel post. Si tratta di una famiglia in cui la musica è sempre stata e continua a rimanere un elemento importante: Emiliano Bassi, infatti, è un affermato batterista, che può vantare nel suo curriculum numerose collaborazioni con famosi artisti italiani, tra i quali gli stessi Roby e Francesco Facchinetti.

La più riservata della famiglia

Nonostante gran parte della famiglia sia abituata a stare sotto riflettori, Valentina ha però preferito mantenere in questi anni un atteggiamento più distaccato. Nata nel 1977 dal primo matrimonio di Roby con Mirella Costa, è sorella di Alessandra, oggi famosa stilista, e di Francesco, nato però da una successiva relazione portata avanti dal cantante dei Pooh con Rosaria Longoni.

Non è quindi un caso che Valentina abbia deciso di chiamare il figlio Andrea Francesco, in modo molto simile al nome completo del fratello, all’anagrafe Francesco Andrea Facchinetti. A testimoniare ulteriormente i buoni rapporti tra i due era arrivato nel 2016 il battesimo della terza figlia di Francesco, Lavinia, a cui Valentina aveva partecipato in veste di madrina.

(Immagine in alto: Instagram / valefacchi)