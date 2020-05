Un lungo sfogo di Iva Zanicchi è apparso tra le pagine di Adnkronos. La cantante e opinionista è seriamente preoccupata dall’atteggiamento irresponsabile dei giovani durante questa Fase 2 che ha allentato le misure del lockdown scattato per il Cronavirus.

In tutte le città di Italia sempre più ragazzi si accalcano in luoghi di aggregazione, nelle piazze, davanti ai locali. Sempre più spesso si documenta la mancanza di dispositivi di sicurezze e l’inosservanza delle regole di distanziamento sociale. Il rischio più grande secondo Iva Zanicchi? Retrocedere alla Fase 1. E non è certo la prima volta che Iva Zanicchi esplode contro chi trasgredisce alle regole di questa emergenza.

Iva Zanicchi contro i giovani irresponsabili

Iva Zanicchi non ha dubbi, se avesse modo di dare ai giovani superficiali una bella strigliata non ci penserebbe su due volte. “Se mi trovassi di fronte a quei ragazzetti di 15 anni, seduti tutti inseme senza mascherina a bere birra e a fumare, cercherei di svergognarli” ha detto furiosa la cantante. Poi rincara la dose: “Li prenderei a calci in culo e li manderei a casa“.

Iva è agguerrita: “Loro dicono: ‘vogliamo essere liberi’.

Ma liberi de che? Poi tutte ‘ste ragazzotte con queste sigarette in mano, ma che schifo!” E ancora, si domanda: “Ma non sanno che le sigarette fanno venire il cancro? Ma queste avranno una mamma, una nonna, una mamma, una zia? Se vi dicono che non potete ‘imbrancarvi’ così ma perché lo fate? Possibile che non capiscano?“. E non si spiega, la signora Zanicchi, come sia possibile che tutti questi giovani godano dell’appoggio di Dj e tante altre persone ancora. “Ma poverini de che?

Possono bere lo spritz e ballare in casa! Ma per favore!“.

Il rimprovero ai genitori

Il primo rimprovero di Iva Zanicchi, però, non colpisce i ragazzi, piuttosto i loro genitori. “Quello che mi meraviglia -prosegue- è che questi ragazzi per un periodo saranno stati a casa, avranno visto la televisione, avranno ascoltato quanti migliaia di morti ci sono stati, anche tra i medici e gli infermieri. O no? E allora mi domando: ma i genitori come li hanno allevati?“.

Parlando ancora dei genitori la Zanicchi aggiunge: “Loro dicono ‘È maggiorenne fa come vuole’.

Ma no, non è vero! Non si può assecondare questa mancanza di senso civico e di rispetto verso gli altri“. Ma Iva non generalizza: “Non tutti, ce ne sono tanti bravi ed educati”.

Iva Zanicchi teme nuovo lockdown

Iva Zanicchi parla spaventata: il suo terrore più grande è il possibile ritorno del virus. “Non si può tornare al lockdown perché questo significherebbe far morire di fame la gente” riflette Iva pensando al terribile scenario.

“Ormai non ci resta che pregare” continua la cantante. “Se fossi un sindaco di un paese mi strapperei i capelli. Da me si dice ‘che Dio ce la mandi buona senza vézzo’.

Qui ormai è tardi per tutti, o alcuni capiscono che in Regioni come ad esempio la Lombardia l’emergenza ancora è alta o è la fine“.