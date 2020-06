Potremmo essere davanti a una svolta storica per il caso della scomparsa di Madeleine McCann, la bimba di quasi 4 anni scomparsa nel 2007. Pare infatti che si stato identificato un sospetto, con precedenti per omicidio e violenza su minori, che si trovava a Praia de Luz nei giorni in cui è scomparsa Madeleine.

Indiziato numero uno

Si chiama Martin Nel l’uomo su cui si stanno concentrando tutte le attenzioni in questo momento. A parlarne sono la polizia tedesca e la polizia britannica, che stanno lavorando insieme per portare avanti le indagini.

Ney è infatti un uomo tedesco di 43 anni, che dal 1995 al 2007 ha vissuto a Praia de Luz ed era nella zona del resort nei giorni della scomparsa di Maddie McCann. Pare che l’uomo corrisponda fisicamente alla descrizione che venne fatta di un individuo che si aggirava nel resort e che era stato identificato come possibile sospetto.

Al momento della scomparsa Maddie si trovava in camera, a riposare: insieme ai due fratellini era stata lasciata lì mentre i genitori, con degli amici, erano a mangiare. Quando erano tornati a controllare in camera che tutto andasse bene, si erano accorti dell’assenza di Maddie.

I precedenti di Martin Ney

Oltre alla corrispondenza con l’identikit del sospetto anonimo, a mettere Ney nel mirino delle autorità sono anche i suoi precedenti: l’uomo è in carcere dal 2012, ed è stato condannato per la morte e la violenza su 3 bambini. Lo scorso anno Ney aveva confessato anche di essere responsabile del rapimento di un altro bambino.

Altri elementi al vaglio

Ci sono però altri elementi su cui si sta lavorando e per i quali le autorità hanno chiesto la collaborazione di chiunque sapesse qualcosa in proposito.

Il primo elemento sono due numeri di telefono che risultano in modi differenti associati a Ney. Il primo è un numero che avrebbe usato lui, mentre il secondo è un numero che avrebbe chiamato l’uomo per un’ora e quindi viene considerato possibile testimone chiave.

Le macchine di Martin Ney

Inoltre, pare che Ney possedesse una Jaguar del 1993, intestata a lui e con targa tedesca, che proprio il giorno dopo la scomparsa della bambina era stata registrata in Germania.

Le foto della Jaguar e di un altro veicolo, un camper Vokswagen T3 Westfalia bianco e giallo, sono state diffuse nella speranza che qualcuno abbia informazioni chiave.