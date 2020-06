Soprano, attrice e ora anche conduttrice: da inizio giugno Katia Ricciarelli affianca Pierluigi Diaco nel programma pomeridiano Io e Te, in onda su Rai 1. Ricciarelli è stata scelta da Diaco stesso e non ha esitato a rivoluzionare la sua vita per intraprendere questa nuova esperienza, abbandonando il Lago d’Iseo per trasferirsi nella frenetica Roma. Uno spostamento che non ha creato problemi all’attrice che, intervistata da LaPresse, afferma di aver apprezzato la calma delle settimane di lockdown.

La quarantena di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli non intende stabilirsi in pianta stabile a Roma, città in cui si fermerà solo nei giorni feriali per registrare le puntate di Io e Te.

“Non mi pesa affatto trascorrere cinque giorni in albergo a Roma e poi tornare al mio meraviglioso lago dove ho finalmente messo le mie radici”, racconta l’attrice, illustrando i suoi progetti di pendolarismo. La quiete del lago è stata di aiuto durante la quarantena. “Ho scoperto la gioia delle piccole cose”, afferma ricordando i mesi trascorsi in casa. “Ho notato le piante che crescevano”. Katia Ricciarelli in quei giorni ha raggiunto un grado di consapevolezza superiore: “Prima non avevo il tempo per notare quello che ci circondava”.

Una donna “che dice quello che pensa”

Katia Ricciarelli oggi afferma di essere una donna appagata, che non anela all’effimera felicità ma “alla serenità che è una dimensione più duratura, più permanente”. È stata proprio la sua indole a renderla la candidata ideale per la conduzione di Io e Te. “L’abbiamo scelta perché è una donna libera, che dice quello che pensa”, ha rivelato Pierluigi Diaco al settimanale Oggi. Una caratteristica confermata dalle parole della stessa Ricciarelli: “Dopo 50 anni di carriera sono a tutti gli effetti una donna libera”, dichiara, spiegando di essere abituata “a far come mi pare” e a vivere il quotidiano seguendo i suoi ritmi e i suoi orari.

Katia Ricciarelli e l’amore

Nel passato di Katia Ricciarelli c’è tanto lavoro e tanto amore. “Sono contenta quando qualcuno mi ricorda i miei successi, ma al passato non penso mai”, racconta l’attrice, che preferisce invece vivere ben calata nel momento presente. Quando la discussione si sposta sul piano sentimentale, Ricciarelli afferma di essere stata amata molto, “e me ne vanto”.

La donna ha più volte affrontato il tema degli amori passati, tra i quali vi è la storica relazione con Pippo Baudo.

