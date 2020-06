Paola Perego, ospitata da Pierluigi Diaco ad Io e Te, ha parlato nuovamente del suo problema con gli attacchi di panico. La conduttrice ha anche scritto un libro a riguardo, Dietro le quinte delle mie paure, dove ha raccontato della convivenza con questo “Mostro”. Tuttavia, nella trasmissione la Perego ha parlato anche del matrimonio con Lucio Presta.

La conduttrice racconta della lotta contro il “Mostro”

“I conti con me stessa sono iniziati con il primo attacco di panico, a sedici anni“, ha esordito Paola Perego ad Io e Te. “Avere il coraggio di guardarti veramente dentro è un lavoro faticoso e lungo”, ha continuato, sottolineando la sua grande paura della solitudine nella lotta contro il “Mostro”.

La conduttrice ha infatti specificato di aver raccontato il suo problema solamente a pochi amici.

In particolare, nella chiacchierata con Pierluigi Diaco, Paola Perego ha specificato l’importanza del marito, Lucio Presta, nella sua difficile situazione.“Lucio è stata l’unica persona che non ha avuto attacchi di panico, ma che ha saputo capirmi“, ha raccontato lei, sottolineando come la sua presenza sia stata fondamentale per sconfiggere definitivamente il problema.

Le parole di Paola Perego: “Oggi non me ne frega niente”

Proprio in relazione al forte legame con il marito, Pierluigi Diaco ha chiesto alla conduttrice: “Quando si parla di te, alcuni siti fanno l’equazione: lavora perchè è la moglie di Lucio Presta.

Questa cosa realmente quanto ti fa soffrire?”. Paola Perego si è mostrata molto ironica sull’argomento e ha risposto con leggerezza: “Questa cosa mi ha fatto soffrire, ma oggi non me ne frega niente. Tant’è che sono arrivata a chiedere a mio marito: per favore puoi raccomandarmi davvero?”.

La Perego ha parlato con orgoglio del rapporto con Lucio nonostante le loro grandi diversità e i loro continui scontri, “Io sono esattamente il suo opposto”.

Ad Io e Te ha continuato: “Lui è la mia persona e non è soltanto quello che si vede. Lucio è una persona di una sensibilità incredibile”.

