La storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli nata in quesi ultimi mesi di Uomini e Donne ha affascinato ed incuriosito molto il pubblico ormai affezionato alla trasmissione e alle vicende sentimentali di Gemma.

La neo storia si è attirata però anche molte critiche tra partecipanti attuali ed ex protagonisti del famoso dating show. In particolare un’ ex dama ha riservato dure parole alla neo coppia.

La mamma di Nicola e il commento della storia con Gemma

La storia tra Gemma e Nicola continua tuttora a creare scalpore. I due, che potrebbero anche partecipare a Temptation Island sono bersagliati da molti che non credono nella lealtà dei sentimenti di Nicola.

Ma c’è anche chi lo difende: sua mamma e sua nonna.

In particolare la mamma di Nicola ha rilasciato un’intervista a Chi nella quale non solo difende il figlio ma spende bellissime parole per Gemma. Entrambe le donne sono felici e credono nella nascita di una bellissima storia .

Ursula sulla mamma di Nicola “Se fosse mio figlio mi nasconderei”

Sulle parole di mamma Luisella sono piovute critiche. Dopo le parole di Giorgio Manetti, sono arrivati i duri commenti di Ursula che attraverso alcune stories su Instagram ha dichiarato “Se fosse mio figlio mi nasconderei”.

La ex dama over ha poi aggiunto “ Signora mamma di Nicola ma che fa? Ci mette anche la faccia in questo teatrino ?” e ha concluso con un duro commento: “La dignità vale più del successo”.

Ursula e Sossio: il matrimonio e la figlia

La futura signora Aruta intanto intanto e impegnata con i preparativi del matrimonio con il suo Sossio, per ora momentaneamente bloccato a causa del Coronavirus.

Ieri intanto i due hanno festeggiato gli 8 mesi di Bianca, la loro bambina nata dopo l’esperienza televisiva a Uomini e Donne. La Bennardo, insieme al compagno, si dichiara felice e piena d’amore.

Approfondisci

Tempation Island Vip: Gemma Galgani e Antonella Elia nel cast?

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli avvistati a Roma: fanno sul serio?

Gemma e Nicola: la mamma rompe il silenzio sulla presunta fidanzata di lui