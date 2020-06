Barbara d’Urso non sta più nella pelle, domenica 14 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso e si prospetta una serata col botto! È stata la stessa conduttrice a svelarlo ai fan con alcune instagram stories… “Che succede(erà)?”

Barbara d’Urso e le anticipazioni di Live

La conduttrice più amata d’Italia ha passato le ultime ore di questo sabato nel suo amatissimo studio che, a quanto pare, è in fase di allestimento per la sorpresona dell’ultima puntata quale? Torneranno le sfere e il Live Sentiment e, citando la stessa Carmelita: “Amici son tornati le sfere, evviva le sfere!

E tornate anche voi protagonisti con il Sentiment da casa e voi deciderete chi ha più si e chi ha più no”.

Le sorprese per la 50esima e ultima puntata non finiscono qui perché, sempre nelle sue Stories, Barbara d’Urso ha mostrato un piccolo spoiler.

“Che succede?” a Live

Nella riorganizzazione dello studio, oltre a vedere gli operosi tecnici al lavoro per misurare le distanze di sicurezza tra sfere e poltroncine, ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio che tanto piccolo non è.

Un Morgan gigante, anzi un suo fermo immagine che è entrato nella storia di questo Sanremo 2020, capeggia sullo sfondo dello studio. Si tratta infatti del momento della lite con Bugo, durante l’esibizione nella serata di semifinale del Festival di Sanremo, subito dopo l’abbandono di Bugo del palco e del suo “Che succede?” diventato iconico, che Morgan farà una comparsata nel programma oppure sarà presente solo Asia Argento come anticipato?

Live: cosa sappiamo dell’ultima puntata

L’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso si prospetta davvero scoppiettante, presente Matteo Salvini, che dovrà affrontare quattro personaggi famosi, le sfere toccheranno a Vittorio Sgarbi.

Ci sarà poi il turno di Asia Argento che tornerà a parlare dell’ex Morgan (ecco perché la foto), infine il caso Fabrizio Corona dopo la sentenza della cassazione.

Insomma, si prospetta davvero una puntata interessante, gli ingredienti perfetti per chiudere una stagione all’insegna dei record nello share.

