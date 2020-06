Belen e Stefano, Stefano e Belen. La crisi della coppia che ha conquistato il gossip degli ultimi anni continua ad interessare moltissimi fan. Loro al gossip hanno fatto l’abitudine ormai, sapendo di non potersi sottrarre ad un interesse che fa parte della loro vita pubblica.

I like alle foto di Belen

In queste ore si è parlato molto di un like che Stefano De Martino ha messo ad una foto pubblicata sul profilo di Belen. La verità è che la foto in cui appare il like è una foto del piccolo Santiago, figlio della coppia.

Entrambi i genitori sono legatissimi al figlio che appare molto spesso su entrambi i profili social. Ha senso quindi che i like di Stefano spuntino ancora sul profilo della showgirl argentina, del resto tra loro la relazione non può certo chiudersi di netto, entrambi sono legati dalla presenza di Santiago.

De Martino sulla crisi

Belen aveva già detto la sua su questa crisi: “Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate“, aveva dichiarato in un video postato su Instagram. Ora tocca a De Martino prendere la parola: “Ho fatto pace con questa cosa (dice riferendosi al gossip ndr.), è una conseguenza diretta di questa esposizione.

Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alle informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare“, ha detto al Corriere della Sera. “Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione“, riportato molti giornali.

Anche Chi ha intercettato il ballerino al parco con il figlio. “Per Stefano De Martino, invece, l’amore è tutto per il figlio Santiago, almeno finché perdura la crisi con Belen che li tiene separati, uno a Napoli e l’altra a Milano“, si legge sul famoso settimanale.

E allora che per i due ci sia ancora una possibilità in futuro? Non è dato sapere, naturalmente, come si metteranno le cose, quello che è certo è che per il ballerino ora l’unica priorità è il figlio.

