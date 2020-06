Anna Falchi è pronta per una nuova sfida. Nello studio de La Vita in Diretta, l’attrice anticipa a Lorella Cuccarini i temi di C’è tempo, programma che condurrà a partire da fine giugno su Rai 1. La chiacchierata è anche l’occasione per ripercorrere alcune tappe fondamentali della sua carriera e fare un bilancio lavorativo e sentimentale.

Anna Falchi:gli esordi nel mondo dello spettacolo

Anna Falchi ricorda il suo arrivo a Roma giovanissima, appena ventenne. “Ho vissuto la coda della Dolce Vita e ho auto la fortuna di collaborare con i grandi del cinema italiano”, afferma l’attrice, citando Fellini, Lizzani e Pippo Baudo tra i suoi mentori.

Ricorda di esser stata una ragazza “molto esuberante, non ho fatto nulla per passare inosservata, sempre con una sana incoscienza”. Guardandosi alle spalle, confessa: “La carriera è fatta di alti e bassi, l’importante è ricordarsi da dove si viene con umiltà”. Nel suo passato ci sono cose che vorrebbe cambiare: “Non rifarei tutto quello che ho fatto”, dichiara, per poi tergiversare su quali cose modificherebbe.

Anna Falchi: “Gli ex fanno parte del passato”

Il pensiero va a quel magico 1995 che la portò sul palco di Sanremo insieme a Fiorello, col quale al tempo formava una coppia.

“Ero incosciente, non mi rendevo conto di quello che accadeva intorno a me”, spiega, mentre Lorella Cuccarini menziona i tanti paparazzi che li presero di mira. Con l’avvento dei social il mondo del gossip è cambiato. “Ora sono i personaggi che decidono cosa dire”, riflette Anna Falchi, che poi dichiara: “Era più bello prima, adesso ci si mette un po’ troppo a nudo”. Sono finiti i bei tempi delle riviste patinate da leggere dal parrucchiere?

“Il gossip dei settimanali faceva bene a tutti”, afferma l’attrice, che lancia un appello a comprare più giornali e aiutare gli edicolanti. Sul suo rapporto con l’ex Fiorello invece c’è poco da speculare. “Gli ex si chiamano ex, fanno parte del passato anche per rispetto delle persone che si hanno accanto”, afferma Falchi lapidaria.

Anna Falchi, un’eterna fidanzata

Oggi Anna Falchi si definisce felicemente fidanzata: la sua relazione con Andrea Ruggeri va avanti da 9 anni, “un record per me”, ammette l’attrice. I due vivono in case diverse, e Falchi riconosce che questo contribuisce a sentirsi “eternamente fidanzati, c’è ancora quel mistero, non mi ha mai visto con le ciabatte, il pigiamone”, racconta.

L’altra faccia della medaglia è però la solitudine, patita soprattutto durante il lockdown. “Quello che ho desiderato l’ho trovato negli ultimi anni”, afferma serenamente Anna Falchi. Le sue vicende sentimentali le hanno insegnato che in amore “non va mai come tu vorresti”.

Il nuovo programma di Anna Falchi

Anna Falchi è in trepida attesa del debutto di C’è tempo su Rai 1. L’attrice ne sarà alla conduzione dal 29 giugno, affiancata da Beppe Convertini. La proposta lavorativa è stata per lei “un raggio di sole durante la tempesta”, una prova di maturità che arriva al momento giusto.

Anna Falchi spiega così il significato del programma: “C’è ancora tempo per tutto, ci rivolgiamo a un pubblico che è quello più colpito da questo periodo – non vuole nominare l’emergenza Coronavirus – e lo renderemo di nuovo protagonista della vita”.

