Alex Zanardi sta passando la terza notte in Terapia Intensiva, dopo il terribile incidente del 19 giugno. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, un fattore cruciale per determinare le future terapie da applicare. Al momento l’ex campione di Formula Uno è in coma farmacologico, uno stato che rende impossibile determinare i danni neurologici. Oggi il mondo televisivo ha voluto omaggiare il campione e mostrare vicinanza alla moglie e al figlio, ricordandone la grande forza che gli permetterà di farcela anche questa volta.

Live – Non è la d’Urso: “Zanardi un uomo eccezionale”

Barbara d’Urso ha voluto mostrare la sua vicinanza ad Alex Zanardi in questo momento durissimo.

La conduttrice ha mandato in onda uno spezzone dell’intervista in cui Zanardi parlava di tutte le cose che vuole fare nella vita, del fatto che il tempo sia il problema, non certo la scelta di avventure che il mondo ci offre.

Mario Valentini a Live – Non è la d’Urso

Presente in studio anche Mario Valentini, commissario tecnico della nazionale paralimpica e amico di Zanardi, che ha parlato di quello che ha rappresentato per lui il campione: “L’apporto che ha dato quest’uomo al settore paralimpico, alla squadra… Questo è Alessandro Zanardi, una grinta eccezionale“.

All’ospedale di Siena dove è ricoverato anche l’inviato con le notizie sulle sue condizioni di salute.

Mara Venier: “Siamo tutti con te”

A Domenica In, Mara Venier non ha mancato di dare il suo in bocca al lupo al campione paralimpico. “Voglio cominciare così con un omaggio che vogliamo fare ad Alex Zanardi. Noi siamo tutti con te Alex, tutta Italia aspetta una bella notizia“, ha dichiarato la conduttrice veneta.

Mara Venier omaggia Alex Zanardi

Quello che è successo a Zanardi ha toccato profondamente tutti gli italiani, che vedono in lui davvero un esempio di grande integrità e forza.

Tantissimi i personaggi di sport, cultura e spettacolo che fanno il tifo per lui, da Alessandro Gassmann a Emma Marrone, che hanno espresso le loro speranze per la sua guarigione sui social.

Approfondisci:

Incidente Alex Zanardi, il conducente del camion: “Distrutto dal dolore”

Alex Zanardi non aveva il telefono: la conferma direttamente dalla Procura