La penultima puntata di Domenica In si apre con un messaggio di speranza e di vicinanza ad Alex Zanardi. Mara Venier ha voluto spendere alcune parole di affetto nei confronti del campione paraolimpico, vittima di un brutto incidente venerdì pomeriggio: “Noi siamo con te Alex“.

Il messaggio ad Alex Zanardi apre Domenica In

Domenica In si appresta a salutare i suoi telespettatori e a concedersi la consueta pausa estiva prima di ritornare in onda dal prossimo autunno. Siamo infatti giunti alla penultima puntata del popolare contenitore domenicale di Rai1, condotto da Mara Venier.

E, in apertura della puntata odierna, la conduttrice ha voluto lanciare un messaggio di grande affetto ad Alex Zanardi. Il campione paraolimpico è stato vittima di uno spaventoso incidente venerdì pomeriggio nel corso di una staffetta di handbike. L’ex pilota di Formula 1 è ricoverato al policlinico di Siena: le sue condizioni sono gravi ma restano stabili. Un evento che ha inevitabilmente colpito il cuore di tutti gli italiani, affezionati non solo a un campione sportivo, ma anche a un esempio di coraggio, determinazione ed attaccamento alla vita.

“Noi siamo con te Alex“

Mara Venier ha voluto aprire questo appuntamento con Domenica In lanciando un messaggio di vicinanza ad Alex Zanardi.

Le parole della conduttrice: “Io voglio cominciare questa puntata così, un omaggio che vogliamo fare al grande Alex Zanardi, che ha avuto un incidente terribile venerdì pomeriggio. In questo momento è ricoverato al policlinico di Siena. Ha subito un intervento chirurgico molto duro. Noi siamo con te Alex, tutta Italia è fuori dai cancelli del policlinico di Siena che aspetta una bellissima notizia che sicuramente arriverà. Ti vogliamo tutti molto bene e io Domenica In la voglio cominciare con te, per te“.

La produzione ha poi mandato in onda un meraviglioso filmato che ripercorre le principali imprese del campione, oltre agli stralci di un’intervista passata. Momenti di grandissima commozione.