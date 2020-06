Dopo il lockdown imposto a causa della pandemia da Covi-19, sono riprese anche le trasmissioni televisive e Made in Sud , lo show comico condotto dalla talentuosa Fatima Trotta in coppia con Stefano De Martino, è ripartito facendo boom di ascolti, seppure con l’assenza di pubblico in studio.

Luigi De Falco è il marito di Fatima

La bella e brava presentatrice è sposata con un comico che fa parte della famiglia di artisti di Made in Sud. Lui è Luigi De Falco e con il fratello gemello Vincenzo formano il duo comico che lavora nella trasmissione condotta dalla Trotta.

Nell’82 i gemelli Falco hanno fondato il loro duo comico. Dopo una lunga e faticosa gavetta e dopo aver lavorato nei teatri di nicchia e nei villaggi turistici, i due comici sono arrivati a Made in Sud. La loro carriera parte nel 2005, grazie alla partecipazione al Festival del Cabaret.

Luigi e Vincenzo De Falco a Made in Sud

L’incontro tra Fatima e Luigi è stato proprio sul un set di lavoro e dopo lunga relazione hanno deciso di sposarsi il 1 di luglio del 2016.

Luigi è originario di Boscoreale, in provincia di Napoli e un’altra curiosità su di lui è che suo padre è stato vice-sindaco del paese.

La Carriera di Fatima Trotta

Fatima Trotta, classe 1986 è molto apprezzata nell’ambiente televisivo. Lei stessa racconta che all’inizio della sua carriera non pensava affatto che la comicità avrebbe fatto parte della sua vita.

Iscritta all’Accademia di Belle Arti, aveva mille interessi e passioni che coltivava con entusiasmo, come la recitazione, il canto e la pittura. Fin da piccola i suoi idoli erano Raffaella Carrà e Delia Scala, donne brave, belle e preparate che dominavano il palcoscenico.

Fatima Trotta nella prima puntata di Made in Sud

Il lavoro in televisione è arrivato per caso, ha iniziato a condurre programmi televisivi in emittenti regionali e da li tutto è partito. l L’ha notata il produttore di Made in Sud, Nando Mormone, che ha visto in lei qualcosa che lo ha colpito e con lo stupore della stessa Fatima, ci aveva visto giusto e scommesso sulla persona vincente.