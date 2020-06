Il gossip non si ferma e anzi continua a tenere gli occhi puntati sulla ormai ex coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Questa ad alimentare la cronaca rosa è la stessa Belen che con alcune dichiarazioni mostra tutta la sua rabbia e tutta la sua dolcezza: la prima destinata all’ex, la seconda invece è tutta per Santiago.

Belen e la rabbia contro Stefano De Martino

Se Stefano De Martino da una parte ha deciso che non commenterà né rivelerà più nulla sulla sua vita privata, un’altra strada pare aver preso Belen che ha deciso eccome di dire la sua, forse per evitare che notizie infondate prendano piede.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa“, ha rivelato a Chi come riportano diversi giornali. “Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio.

Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte“, parole chiare quelle di Belen che dicono molto sul momento di rabbia che sta vivendo.

Lettera d’amore per Santiago

L’unico vero amore di mamma Belen e papà Stefano resta Santiago. Di recente il ballerino, immortalato da Chi, è stato visto mentre portava il figlio al parco. A fare notizia adesso è Belen che ha pubblicato una lettera con parole dolcissime dedicate al suo grande amore, il piccolo Santiago.

“Ho sempre desiderato diventare mamma“, racconta la showgirl, ma le parole più belle sono per il figlio. “Ogni sua smorfia mi rapisce. Ogni volta che i suoi occhi sorridono, il mio mondo intero sorride. Ha il viso tondo come luna, le sue guance grandi come pianeti. Il suo solo esserci è il mio infinito universo“. Parole bellissime che toccano il cuore dei fan che non risparmiano di far sentire la propria voce nei commenti a supporto della showgirl argentina.

