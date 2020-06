È stata una fotografia di Ornella Muti ad infiammare nuovamente il web. Immortalata dalla figlia Naike Rivelli, l’attrice, nonostante i 65 anni, mette in mostra un fisico magnifico ed assolutamente invidiabile.

La fotografia in shorts

Qualche giorno fa, Naike Rivelli, figlia della famosissima attrice Ornella Muti, ha pubblicato una fotografia della madre sul suo profilo Instagram. L’immagine ritrae la divina Ornella nel suo giardino, tra fiori e cespugli, mentre lei è in posa come una diva. La pluripremiata attrice è vestita in molto particolare: un velo bianco a coprirle il capo, un paio di occhiali neri, una camicetta bianca aperta sul davanti con sotto una maglietta ed infine un paio di shorts.

Un look molto bucolico, ma soprattutto un’esplosività di bellezza: la donna, 65 anni compiuti lo scorso 9 Marzo, è capace di esibire ancora oggi un corpo dalle forme eccezionali.

La foto è poi comparsa, il giorno successivo, anche sulla pagina ufficiale Instagram della stessa Ornella Muti: le immagini hanno ricevuto una miriade di commenti.

Foto di Ornella Muti scattata dalla figlia Naike Rivelli

I commenti dei molti ammiratori

Tantissimi sono stati i commenti sotto la fotografia che ritrae la splendida attrice: parole che esaltano la sua bellezza senza età.

Sfogliando i commenti, si passa dai tanti “Bellissima“, “Splendida“, “Leggiadra” a vere e proprie frasi particolari come “Anche il più bel fiore sminuisce accanto ad Ornella“, “Uno splendido fiore che oscura gli altri, pur bellissimi, fiori. Ornella, divina in tutti i sensi“, “Ma dove la trovate nel mondo un’altra donna come la signora Muti“.

Naike e il rapporto con Instagram

Il legame tra Ornella e sua figlia Naike, anch’essa attrice e modella, è molto stretto e ciò è oltremodo testimoniato dalle fotografie che quest’ultima pubblica.

Tra di esse, possiamo trovarne alcune in cui compare la mamma da giovane, altre in cui Ornella tiene in braccio la piccola Naike e in certi casi anche mentre la madre si trova sui set cinematografici.

Non si può non sottolineare come comunque Naike sfrutti il social network per pubblicare moltissime foto provocatorie. Buona parte di queste la ritraggono senza veli, intenta a fare yoga. In altre situazioni i suoi post sono anche un modo per scagliarsi contro qualche politico, oppure per alimentare delle polemiche.

Basti ricordare quando, attraverso un video, ha criticato aspramente il Grande Fratello Vip. Oppure di quella volta in cui, sempre in un filmato, ha protestato completamente nuda al fine di difendere l’amata mamma dalla condanna per truffa e falso.

