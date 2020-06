View this post on Instagram

Questo è il 5 anno da quando abbiamo aperto la nostra scuola. E ogni giorno vediamo i risultati, di anni di ricerca, sacrifici e gioia. PERCHÉ SOLO CON LA CONOSCENZA SI STIMOLA LA CRESCITA DELLA COSCIENZA . Per continuare questo importante progetto potete aiutarci destinando il 5×1000 dell'IRPEF a sostegno del popolo del Mustang è della #ghamisolarschool ! Questa scelta non comporta una spesa essendo una quota d'imposta a cui lo Stato rinuncia. Se non effettuerete alcuna scelta, il 5×1000 resterà allo Stato! Come devolvere il 5×1000 alla Onlus Pietro Taricone: Farlo è semplicissimo! – compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico – firma nel riquadro "sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…." – indica il codice fiscale della Onlus: 97677400588 Ringrazio @creativenomadstudio per la grafica, montaggio e il sostegno 🙏❤️ #5×1000 E SOPRATUTTO GRAZIE SOPHIE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @pietrotariconeonlus