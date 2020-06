Amadeus e la moglie Giovanna tornano sui social per condividere insieme una grande soddisfazione. Giunti al termine di un difficile anno scolastico, il piccolo Josè Alberto Sebastiani ha finalmente portato a casa la sua pagella, facendo la gioia di mamma e papà.

Intanto si fantastica su Sanremo 2021. Le voci che lo vorrebbero di nuovo all’Ariston girano con insistenza, anche se dalla Rai non è ancora giunta alcuna voce ufficilae. Ma Ama non perde tempo e si getta a capofitto in tanti altri progetti, il suo è stato davvero un anno d’oro.

La pagella del piccolo José

Nato nel 2009, dall’amore tra il conduttore Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Josè (il cui nome è un omaggio all’allenatore dell’Inter Mourinho) è ormai un ometto. Come molti ragazzini della sua età (11 anni), il figlio di Amadeus è stato costretto a portare a termine questo anno scolastico attraverso la didattica a distanza. Un anno faticoso, senza dubbio. Ma dopo tanti sacrifici, finalmente arrivano le soddisfazioni. Josè ha portato a casa la pagella. E papà Amadeus, sull’onda dell’emozione ha voluto condividere con i fan questa gioia.

Amadeus e Giovanna, il post dedica a Josè

Uno scatto che ritrae la famigliola al completo corredata dalle parole “Siamo molto orgogliosi di te“, e una didascalia che recita: “È arrivata la pagella”. Un entusiasmo che non lascia dubbi al buon esito delle valutazioni, dove gli ottimi voti ottenuti da Josè sono cosa facilmente intuibile. E allora bravo José, non resta che unirsi ai complimenti di mamma e papà.

Amadeus, un anno d’oro

La pagella di Josè non è che una ciliegina sulla torta per quest’anno di grossi risultati portati in casa Sebastiani.

La sfida di Amadeus alla guida di Sanremo è stata ampiamente superata con ascolti record. Inevitabile quindi pensare ad un Sanremo bis per lui e già se ne parla.

Per la conferma da parte di Viale Mazzini ci vuole ancora un po’ di tempo, ma nel frattempo il conduttore si dedica al suo fortunato I Soliti Ignoti e si prepara a condurre un nuovo show, dal retrogusto nostalgico, dedicato alla musica anni ’70 e ’80.