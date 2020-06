Gli auguri di Lorella Cuccarini a Marco Columbro scatenano i social: c’è chi intravede l’ombra di una nuova stoccata ad Alberto Matano, da alcuni indicato come destinatario di presunte accuse di maschilismo da parte della conduttrice a margine del congedo dall’avventura in coppia a La vita in diretta.

Gli auguri di Lorella Cuccarini a Marco Columbro

Lorella Cuccarini, non nuova alla galassia social per ricordare il suo passato televisivo, ha scelto Instagram per fare gli auguri di compleanno all’amico e collega Marco Columbro (che ha spento 70 candeline il 28 giugo scorso).

Con lui, come sottolineato da tantissimi fan, ha condiviso alcune delle pagine più luminose della sua carriera, e ha rivolto chiare parole di stima all’ex compagno di avventure.

“Gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici… Buon compleanno, amico mio! Oggi, è una tappa importante! Grazie per la tua amicizia. Ti voglio bene“.

Post di Lorella Cuccarini su Instagram – Fonte: Instagram/Lorella Cuccarini

Al netto di cornici polemiche collaterali, sono parole che sigillano il profondo affetto che la conduttrice nutre per Columbro. Ma c’è chi, nell’elogio delle doti dell’ex compagno di avventure, intravede l’ombra pesante di una nuova frecciatina ad Alberto Matano, dopo gli stralci di una lettera (pubblicati da Leggo) in cui la Cuccarini lancerebbe accuse di maschilismo non troppo velate al collega con cui ha calcato il set de La vita in diretta.

La bufera scatenata dai contenuti di quella missiva, in cui non emergerebbe mai il nome del conduttore, ha spinto alcuni colleghi giornalisti a prenderne le difese. Come Emma D’Aquino, che via Twitter ha lanciato il suo messaggio sulla questione: “Ho condiviso non solo una minuscola stanza con Alberto Matano ma anni di conquiste e crescite professionali e di vita.

Definirlo maschilista da ego sfrenato fa un torto a chi lo pensa e lo scrive“.

Tra i follower, qualcuno ha immediatamente tirato in ballo proprio Matano per commentare il post di auguri a Columbro, non nascondendo di avervi intuito un nervo velenoso teso verso il giornalista: “Anche Matano è un signore e si è sempre comportato bene!!!!!! Non capisco il tuo atteggiamento – le scrive un utente –, parla chiaro“.

Il destino televisivo di Lorella Cuccarini

L’uscita di scena in salsa polemica da La vita in diretta, per Lorella Cuccarini coinciderebbe con una irrisolta incertezza sul destino televisivo che la attende.

Nelle ultime settimane, il gossip si è nutrito delle indiscrezioni su presunte pressioni politiche per allontanarla dalla galassia Rai, al punto che anche Pippo Baudo ha detto la sua sostenendo a chiare lettere la conduttrice.

Ma ci sarebbe qualcosa di succulento tra le ipotesi all’orizzonte della sua prossima avventura televisiva: secondo TvBlog, oltre al corteggiamento da parte di La7, il direttore di Rai1 Stefano Coletta potrebbe averle proposto alcuni progetti in prima serata nell’orbita del varietà.

Ancora, però, nessuna certezza.