Dopo la clamorosa indiscrezione sul possibile addio di Lorella Cuccarini alla Rai (per una presunta mancata riconferma della sua posizione a La vita in diretta), Pippo Baudo interviene sulla questione e dice la sua ai microfoni di TvBlog. In passato, il celebre conduttore era intervenuto per un’altra questione, quando a infiammare le cronache erano i dissidi tra la showgirl e la collega Heather Parisi.

Cuccarini fuori dalla Rai? Baudo la difende

Le voci sempre più insistenti su un possibile addio di Lorella Cuccarini alla Rai hanno invaso le recenti cronache televisive e si sono imposte all’attenzione del pubblico con un pungente bagaglio di interrogativi.

Secondo una forte corrente di ipotesi, dietro la presunta mancata riconferma a Viale Mazzini si innesterebbero delle pressioni contrarie ad alcune posizioni della conduttrice dipinte come “sovraniste”.

Sul punto interviene Pippo Baudo, con alcune dichiarazioni rilasciate a TvBlog. Nel confermare di non conoscere a fondo la situazione in corso, il conduttore ha comunque detto di essere molto dispiaciuto e la difende senza riserve: “Lorella è una bravissima ragazza, grande conduttrice, ottima professionista. In Rai non è una novità che la politica faccia i palinsesti?

Che c’entra la politica, una professionista va valutata per quello che fa in televisione…“.

Il conduttore vicino alla sua amica

Pippo Baudo ha visto crescere la carriera di Lorella Cuccarini e Heather Parisi in seno al suo storico varietà Fantastico, e non nasconde di essere particolarmente legato a quel periodo televisivo che, oggi, difficilmente potrà tornare nella stessa formula e con quella stessa intensità.

Secondo il conduttore, non ci sarebbe ombra di sovranismo nelle parole di Lorella Cuccarini: “Lei non fa politica, questa cosa la si usa come scusa per cacciare qualcuno“.

Sempre a TvBlog, Baudo ha aggiunto di conoscere molto bene la conduttrice e di non aver mai vissuto una situazione difficile come questa. “Non l’ho sentita in questi giorni, ma so che sta soffrendo“.

