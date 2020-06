Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, ha di recente espresso parole di elogio nei confronti del programma di Renzo Arbore su Rai 2, Striminzitic Show. Grazie alla sua rubrica La TV che Vedo su Di Più, infatti, ha commentato il programma del noto artista, facendo anche un’importante considerazione che lo lega ad un altro importantissimo volto della televisione italiana: Mara Venier.

Le parole di Mauro Coruzzi

Renzo Arbore è tornato in seconda serata su Rai 2 con il suo programma Striminzitic Show e secondo Mauro Coruzzi al presentatore spetterebbe il compito di riportare un po’ di serenità in televisione, dopo i drammi dell’emergenza Coronavirus in Italia.

L’opinionista, secondo le sue parole riportate da fonti di settore, ritiene che Arbore sia fondamentale per gli italiani, ma che non debba “investirli dei problemi che si possono avere nella fase della vita in cui si è giunti agli ottanta anni”.

Per Mauro Coruzzi, inoltre, Striminzitic Show sarebbe “un racconto di aneddoti piacevolissimo per la grande capacità che lo ha sempre distinto”. Il conduttore, infatti, secondo l’opinionista di Italia Sì, è stato in grado di accostare mondi diversi, grazie alla grande professionalità e umorismo.

Renzo Arbore e le donne

Mauro Coruzzi ha anche voluto sottolineare come Mara Venier, con cui Renzo Arbore ha avuto una relazione fino al 1997, sia stata molto importante per il presentatore. “Lei è stata un’altra donna fondamentale della sua vita”, avrebbe scritto Coruzzi. Lo stesso Arbore, ospite qualche tempo fa di Eleonora Daniele a Storie Italiane, d’altronde, parlando di Mara Venier aveva affermato: “È stata una compagna straordinaria, mi fa molto piacere il suo successo perché lei sorride sempre, e la sua formula è proprio quella di essere sempre così solare.

Abbiamo avuto un amore molto sorridente, siamo andati in giro per il mondo insieme e vabbè oggi è felicemente sposata. Le faccio i migliori auguri”.

Mauro Coruzzi ha inoltre rivelato di aver visto soltanto “un momento di cedimento lacrima compresa” nel conduttore alla scomparsa di Mariangela Melato. Il noto conduttore, infatti, ha avuto una lunga relazione con l’attrice scomparsa nel 2013.

