Renzo Arbore torna a parlare del grande amore della sua vita, quello per l’attrice Mariangela Melato. Il cantautore pugliese ha parlato del profondo legame sentimentale ed emotivo che lo ha legato alla Melato, un sentimento così profondo da impedirgli di riuscire ad amare sinceramente altre donne. Arbore, intanto, a circa 9 mesi dal suo ultimo impegno televisivo, è recentemente tornato in tv con un nuovo programma da lui stesso ideato.

L’amore indimenticato per Mariangela Melato

Renzo Arbore ha conosciuto Mariangela Melato negli anni ’70 e, sebbene la storia d’amore si sia poi interrotta, i due erano tornati insieme nel 2007 e sono rimasti legati fino alla morte di lei, avvenuta nel 2013.

“Da quando non c’è più Mariangela Melato non ho più amato” ha dichiarato Arbore ad Oggi.

“Dopo di lei, non posso più” ha proseguito il conduttore. “La sua perdita è stato il dolore più grande della mia vita, ma è come se ci fosse ancora: se avessi un’altra, le sarei infedele” ha ammesso, per sottolineare la profondità del sentimento che ha provato per la donna. “Ho avuto la fortuna di incontrarla: era un fenomeno strano, eccezionale, con un’intelligenza e una grazia senza pari.

È una fortuna che devo finire di meritarmi” ha poi concluso Arbore.

La relazione con Mara Venier

Arbore negli anni ’80 e ’90 ha poi avuto una relazione con Mara Venier, vittima di un recente infortunio. In risposta ad un invito ricevuto dalla conduttrice per parlare della fine della loro relazione, Arbore, sempre a Oggi, ha risposto: “Se mi invita, sarò felicissimo di andarci. Ma non lo sappiamo nemmeno noi, perché ci lasciammo: ci sono cose che succedono senza un motivo”.

I rapporti con la conduttrice di Domenica In sembra che comunque siano rimasti amichevoli. Lo stesso Arbore, in diverse occasioni, si è recato come ospite nel programma domenicale della Venier, e i due hanno scherzato sulla loro vita insieme. La Venier è ora sposata con il produttore Nicola Carraro.

Approfondisci

Coronavirus, Renzo Arbore: “Io devo stare molto attento”

Marisa Laurito e la verità su Renzo Arbore