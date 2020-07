Romina Power, in questi giorni segnata dal lutto per la morte dell’amata sorella Taryn, posta un messaggio criptico sul suo profilo Instagram. Il tema principale del post è l’amore e in molti pensano già che si tratti di una dedica al suo nuovo presunto fidanzato.

Romina torna a parlare d’amore

La presunta relazione della celebre cantante americana con un uomo ancora sconosciuto è stata al centro del gossip negli ultimi giorni. Romina era stata paparazzata a Roma mentre cenava in un locale del centro in compagnia dell’uomo misterioso. Alla fine della cena sarebbe anche scattato un bacio immortalato dai fotografi.

Ma l’identità della sua nuova fiamma resta segreta.

La cantante ha poi postato una foto su Instagram con il seguente motto: “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento. È la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”, a cui Romina risponde nei commenti “So true”.

Romina torna quindi a parlare di amore nuovamente dopo i vari rumors su un possibile ritorno insieme all’ex Al Bano. Nonostante la dedica non abbia un destinatario esplicito, il recente gossip fa pensare immediatamente a un nuovo amore.

Il post Instagram di Romina Power che parla d’amore

Il rapporto non semplice con Al Bano

In occasione della loro reunion in veste di ospiti fissi per il programma Amici di Maria De Filippi, si erano riaccesi i rumors su un possibile ritorno di fiamma per l’ex coppia Al Bano e Romina. Ma così non è stato.

Il celebre artista ha infatti trascorso la sua quarantena insieme a Loredana Lecciso, e come confermato dallo stesso successivamente, i 2 sono tornati insieme. In effetti nel profilo Instagram della showgirl la coppia sembra sempre più unita.

Dal canto suo Romina è ancora ufficialmente single e nonostante il gossip, la cantante non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Non resta che attendere per scoprire se è già nata una storia importante o si è trattato di un semplice flirt.

