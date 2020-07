Gianni Morandi ha iniziato alla fine di giugno le sue vacanze in giro per l’Italia, direzione Sud, aveva spiegato precedentemente sui social. Come lui, moltissimi italiani quest’anno, anche a causa dell’emergenza coronavirus, sceglieranno delle vacanze italiane. Nel suo viaggio verso il meridione dello stivale, non poteva mancare un incontro con il collega Al Bano. Il cantante è la moglie sono stati ospiti del Leone di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso.

La foto di Gianni Morandi con Al Bano e Loredana Lecciso

“7 luglio. Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco.

Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità“, scrive Gianni Morandi su Facebook. Il cantante si mostra sorridente e spensierato, come è giusto che sia in vacanza insieme alla coppia Loredana Lecciso-Albano Carrisi. “Non c’è Puglia senza Al Bano“, scrive ancora lui su Instagram. Loredana ha condiviso la stessa foto aggiungendo qualche cuore, insomma, una vacanza cominciata benissimo per Morandi e Anna.

Il ricordo di Ennio Morricone con una foto

Appena due giorni fa la terribile notizia della morte del Maestro Ennio Morricone.

La morte è avvenuta in una clinica romana a seguito di una caduta; il premio Oscar aveva 91 anni e qualche giorno prima si era rotto il femore. Sono stati moltissimi a ricordarlo sui social, molti colleghi e amici e tra questi anche Gianni Morandi. “Ciao Maestro. Non smetterò mai di dirti grazie“, ha scritto il cantante sui socia. In allegato anche una foto dello stesso Morandi, molto sorridente, insieme al Maestro Morricone.

Approfondisci

Gianni Morandi racconta la sua quarantena: “Quando arrivavano quelle notizie…”

Carlo Conti e Gianni Morandi con la mascherina a Con il cuore – Nel nome di Francesco

Gianni Morandi all’aperto senza la mascherina.

I fan lo attaccano