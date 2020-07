Simona Ventura, esplosiva conduttrice televisiva, sarebbe pronta a riprovarci: secondo i rumors, all’orizzonte per lei ci sarebbero fiori d’arancio. Con Giovanni Terzi la relazione procede a gonfie vele e i due si godono l’estate insieme tra la Liguria e l’Emilia Romagna.

Alle spalle la storia con Gerò Carraro, una separazione che era sembrata inizialmente consensuale e tranquilla, scossa poi dalle dichiarazioni dell’imprenditore sulla figlia dell’ex, Caterina.

Simona Ventura: matrimonio a Rimini

Da tempo si vocifera che con Giovanni Terzi la conduttrice voglia tornare all’altare (dopo il matrimonio con Stefano Bettarini, che questa volta potrebbe addirittura fare il testimone).

Secondo Nuovo, la location sarebbe già stata trovata: Rimini. La città sarebbe il “luogo del cuore” per il giornalista e il matrimonio potrebbe esserci il prossimo anno, come riporta il settimanale di Riccardo Signoretti.

Le vacanze d’amore con Giovanni Terzi

Chissà se l’ispirazione per il fatidico sì non sia arrivato durante questa estate in cui l’ex naufraga e Terzi sembrano più uniti che mai. La conduttrice scambia amorevoli sguardi e momenti gioiosi con l’opinionista, condivisi poi con i follower, che la vedono serena e felice.

Il post con Giovanni Terzi

SuperSimo sembra aver acquisito una nuova consapevolezza, come ha raccontato in un post da Alassio, dove si è concessa qualche giorno di mare.

Mostrando sorridente un po’ di pancetta nel suo costume a due pezzi, la conduttrice ha commentato: “Fiera dei miei 55 anni. È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena!“.

Simona Ventura su Instagram

Il ritorno sulla Rai

Secondo le indiscrezioni di DavideMaggio e TvBlog, Simona Ventura potrebbe presto tornare a condurre un programma su Rai 2.

Le due testate esperte di affari televisivi affermano però che il ruolo in cui potremmo rivederla nei palinsesti autunnali non sarebbe all’altezza del calibro della conduttrice.

