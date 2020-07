Tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sembra andare tutto bene, ma la modella è ultimamente apparsa estremamente in ansia per un dettaglio in particolare, ovvero la salute del fidanzato.

Il modello è infatti stato operato nel gennaio dello scorso anno per un tumore al cervello molto delicato, che lo ha portato a vivere momenti di grande disperazione.

Chiofalo e il tumore al cervello

La relazione di Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo è cominciata poco dopo l’operazione al cervello di gennaio 2019 e, tra alti e bassi (tra cui il presunto tradimento di lui) va avanti.

Ultimamente pare che ci sia guerra in paradiso, anche se il problema non è l’amore ma il comportamento che Chiofalo ha nell’affrontare le sue condizioni di salute.

Antonella Fiordelisi e la lettera a Chiofalo

Lo ha spiegato proprio la Fiordelisi in una lettera a Di Più, in cui rispondeva pubblicamente all’invito di lui ad andare a vivere insieme, partendo dalle piccole cose. “Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me”.

I problemi sembra però siano molto più gravi: “Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”.

La lettera di Chiofalo a Fiordelisi

Le parole di Antonella Fiordelisi arrivano dopo una precedente lettera scritta da Chiofalo -anche questa diffusa da DiPiù- che chiedeva alla fidanzata di compiere il grande passo: “Vieni a vivere qua a Roma da me. Smettiamola di essere solo fidanzati, diamo una scossa forte al nostro rapporto.

So che è una richiesta impegnativa, un passo importante, ma fidati di me. Non ti deluderò.”.

Approfondisci:

La disperazione di Francesco Chiofalo per Antonella: “Non mangio e non dormo più”

Crisi tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, tra loro compare lei

Francesco Chiofalo: “L’unico modo per superare gli ostacoli della vita è ridere”

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: tatuaggio d’amore per due

Francesco Chiofalo, come sta dopo l’operazione al cervello