Giorgio Panariello aveva proprio bisogno di staccare un po’ dalla quotidianità romana. Dopo la lunga quarantena trascorsa in compagnia del suo cagnolino Pie e dilettandosi in dirette Instagram – come quella con il collega Paolo Bonolis – il mattatore è volato in Sardegna per una vacanza all’insegna della spiaggia e del relax. Un suo recente post sui social ha però scatenato i commenti dei fan: Panariello sta forse pensando di cambiare vita e trasferirsi sui lidi sardi?

Un nuovo lavoro per Giorgio Panariello

Sorridente in costume sulla sabbia dorata, Giorgio Panariello posa accanto a un banchetto mobile per la vendita di granite e gelati.

“Giovane e fresco come una granita – scrive ironico – Non vedo l’ora di leggere i commenti!”. Panariello abbandona i panni del comico per indossare quelli del venditore ambulante. E chi di noi non vorrebbe un re della risata come lui che quotidianamente attraversa la spiaggia in cui stiamo trascorrendo le vacanze per offrirci una rinfrescante granita tra una battuta e l’altra?

La reazione dei fan

I fan di Giorgio Panariello hanno prontamente retto il gioco del comico.

“Ma lavori lì?”, si legge tra i commenti. C’è chi gli domanda: “Ce la fai a spingere codesto carretto?” e chi più tagliente aggiunge: “Finalmente hai trovato un lavoro!”. In molti ordinano virtualmente il loro gusto di granita preferito, mentre qualcuno insinua che Panariello si sia fatto immortalare dietro al carretto per nascondere la pancetta. I più però rassicurano l’ego del comico toscano, commentando quanto sia “unico” e “figo”, sebbene i 60 anni si avvicinino.

Il futuro di Giorgio Panariello

I piani futuri di Giorgio Panariello non prevedono un cambio di carriera così brusco.

Sembra piuttosto che il mattatore sogni di diventare papà, stando a quanto postato su Instagram lo scorso aprile. Panariello forma una solida coppia con la compagna Claudia Maria Capellini, conosciuta nel 2016 e considerata la sosia di Belen. Che la loro storia d’amore sia pronta a passare al livello successivo?

