Oltre all’ormai celebre triangolo tra Stefano De Martino – Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, l’estate del gossip italiano è accesa anche da un altro amore che cavalca l’onda e le pagine dei rotocalchi. Quello tra l’ex Ministro Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berrutti. Dopo indiscrezioni varie, l’attore ha dichiarato di essere innamorato e la fortunata sembra proprio essere la Boschi. Una conferma che arriva anche dalla rivelazione dell’ex fidanzata di lui, Francesca Kirchmair.

La verità sul flirt tra la Boschi e Berruti

Da più di un anno si rincorreva questa voce: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti fanno coppia.

Una voce che risale ancora ad aprile dell’anno scorso, quando la deputata di Italia Viva era andata al Salone del Mobile in compagnia proprio dell’attore romano. Poi, tante paparazzate che hanno reso ancora più ovvio come tra i due ci fosse sicuramente del tenero.

Pochi giorni fa, a C’è tempo per, proprio Berruti ha confermato che lui e la Boschi sono “una bellissima coppia“, pungolato dalla conduttrice Anna Falchi. Nessun ulteriore dettaglio dai diretti interessati, ma a far chiarezza e gettare una certa ombra sulla relazione ci ha pensato l’ex fidanzata e modella Francesca Kirchmair, con un’intervista a Il Giornale.

La Kirchmair lasciata da Berruti per la Boschi?

Questo è il quadro che sembra emergere dalla modella 23enne, per oltre 3 anni fidanzata con Giulio Berruti. I due hanno convissuto anche a Los Angeles, ma durante la pandemia da Coronavirus sono stati costretti a separarsi. Proprio questa lontananza ha portato ad una pausa di riflessione che, confessa la modella, potrebbe essere tra i motivi che l’hanno spinto definitivamente tra le braccia della Boschi.

Senza astio, la Kirchmair nell’intervista a Il Giornale sembra levarsi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex compagno e dell’inizio della sua nuova storia. “Sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi – ha dichiarato – Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanesse strane“.

La frecciatina sull’età della Boschi

Nonostante dichiari di tenersi distante dalla situazione e dal gossip che riguarda Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, la Kirchmair ha aggiunto una frase sibilina dedicata al suo ex: “Quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici“.

E dalla frase con cui commenta la loro conoscenza di lunga data, sembra emergere una frecciatina verso Maria Elena Boschi: “Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me“.

Anche questo gossip dell’estate italiana, sembra quindi destinato ad avere le sue zone d’ombra.

