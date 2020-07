Difficile trovare qualcuno che non si sia fatto un’idea o un’opinione su quanto accaduto tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ufficialmente lontano dopo essersi riavvicinati per la seconda volta. Tradimenti, litigate durante il lockdown, messaggi a quanto pare “inequivocabili”: tanta attenzione insomma sui fatti, sui dettagli e molta poca sullo stato emotivo e psicologico delle persone interessate, vip sicuramente, ma sempre persone. A spezzare una lancia in favore della showgirl argentina è stata Alba Parietti che discorrendo a Chi sulla vicenda, non ha indugiato a confessare di rivedere sé stessa in quello sguardo triste e tanto attuale di Belén.

Alba Parietti, la compassione per Belén

C’è tanta infelicità negli occhi di Belén Rodriguez e a scorgerla più di tutti è Alba Parietti che nel viso corrucciato seppur ben mascherato dall’argentina, scorge un riflesso che conosce e che le ricorda sé stessa.

Lo racconta sulle pagine di Chi, chiamata a commentare le recenti vicende che hanno travolto la coppia Rodriguez-De Martino. “Belén mi fa tanta tenerezza – dichiara la Parietti – mi ricorda la mia epoca con Lambert, perché lei è colpevole a prescindere“.

L’attacco a De Martino: “Deve ricollegare il cervello“

Per la Parietti quello che dovrebbe “ricollegare il cervello“, sarebbe De Martino forse estremamente forte della sua immagine costruita attorno a quella di Belén di cui, secondo la Parietti, non avrebbe più bisogno. “Il problema è che stare con la più bella del reame crea anche motivi di imbarazzo e rivalsa“. Come a voler dire che De Martino abbia subìto l’influenza della compagna a tal punto da voler ora abbandonare la nave pronto a navigare in solitaria, forte di ciò che è diventato.

In tutto questo però, a pagarne di più le spese sarebbe la stessa Belén: “Vedo una donna angosciata che non è felice anche se cerca di far credere il contrario“.

