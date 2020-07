La notizia agita i sogni degli appassionati di sport e del personaggio in questione: la carriera di Francesco Totti diventerà una serie tv. La conferma del progetto è arrivata mesi fa, ma le riprese sono state posticipate a causa dell’emergenza Coronavirus. In queste ore sono filtrate indiscrezioni che danno per certo il cast della serie: a interpretare il Capitano sarebbe un figlio d’arte.

In arrivo la serie tv su Francesco Totti

Non è il primo progetto che prende piede dalla carriera sul campo di Francesco Totti, bandiera della Roma e tra i più grandi dello sport italiano.

La serie, prodotta da Wildside e Sky, si basa infatti sul libro Un Capitano, scritto dallo stesso Totti col giornalista Paolo Condò. Curiosamente, nella giornata che vede spuntare indiscrezioni sul cast, sono uscite anche voci che vogliono il documentario “Mi chiamo Francesco Totti“, anch’esso basato sul libro, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020.

La serie, invece, sarà composta da 6 episodi che tracceranno la carriera e i successi di Totti dal 1975 al 2007. La regia è affidata a Luca Ribuoli, già dietro la macchina da presa per episodi di Don Matteo e la serie La Mafia uccide solo d’estate, tratta dall’omonimo film di Pif.

Un Capitano: chi interpreterà Francesco Totti

I primi rumor sono stati lanciati dal Messaggero, ma come riporta Agi la casa di produzione non ha confermato il fondo di verità dietro la notizia. Di certo c’è che il nome presumibilmente scelto per interpretare il Pupone circola da molti mesi: Francesco Totti dovrebbe essere interpretato da Pietro Castellitto, figlio del celebre regista Sergio. La somiglianza non è molta, motivo per cui Agi ha rivelato che si era pensato di cambiare attore, dopo tentativi non esaltanti del trucco prostetico.

Francesco Totti e Pietro Castellitto a confronto

Sempre l’agenzia di stampa riferisce che Castellitto presterà volto e corpo al Totti adulto, mentre altri 2 attori dovrebbero coprire la parte dell’infanzia e dell’adolescenza. Potrebbe esserci spazio anche per l’originale Pupone: Francesco Totti dovrebbe fare da voce narrante della serie. Un progetto che ricorda, in qualche modo, quanto fatto dal compianto Kobe Bryant col suo cortometraggio vincitore dell’Oscar Dear Basketball, o quanto visto su Netflix in questi mesi con The Last Dance, serie che narra le gesta epiche di Michael Jordan.

Un Capitano: chi interpreterà Ilary Blasi

La scelta del cast, come detto, non è confermata, ma sono stati divulgati anche i presunti nomi di altri attori che dovrebbero prendere parte alla serie Un Capitano. Attenzione massima ovviamente per la moglie di Totti dal 2005 e madre dei suoi 3 figli: a interpretare Ilary Blasi dovrebbe essere Greta Scarano; Un posto al Sole, Don Matteo, Distretto di Polizia, Suburra e Smetto quando voglio le varie tappe della carriera dell’attrice romana.

Ilary Blasi e l’attrice Greta Scarano a confronto

L’attrice Monica Guerritore dovrebbe invece essere mamma Fiorella, colei che stando alla biografia accompagnava il figlio agli allenamenti, la prima a credere nell’immenso talento di Totti.

Per il ruolo del padre Enzo sarebbe stato scelto Giorgio Colangeli, mentre un altro grande attore, nonché figlio d’arte dovrebbe ricoprire il ruolo di Luciano Spalletti: Gianmarco Tognazzi.

