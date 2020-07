“I conti si faranno alla fine“, scrive Lucio Presta su Twitter a non troppe ore dal fitto chiacchiericcio nato a seguito della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2020/2021. Un commento doveroso per l’agente dello spettacolo intervenuto al seguito del lungo commentare sull’apparente esclusione di numerose conduttrici quali Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi e Simona Ventura.

Palinsesti Rai: al di là delle novità, si notano i grandi “assenti”

Della serie: a volte si fanno notare di più le assenze. In tempi di palinsesti Rai di fatto, se sul momento è forte l’entusiasmo per le novità e per le conferme, il giorno dopo tirando le somme si fanno notare soprattutto le assenze, i cosiddetti “esclusi” dal palinsesto.

Nomi e cognomi importanti che sembrano però non trovare spazio in scaletta lasciando adito e spazio a qualunque genere di elucubrazione. È il caso di parlare ad esempio di Lorella Cuccarini, ufficialmente fuori da La Vita in Diretta che vedrà Matano cimentarsi in una conduzione in solitaria. Stesso discorso per Elisa Isoardi, la bella piemontese dal destino incerto alla luce del ritorno di Antonella Clerici al timone di un programma tutto nuovo e tutto suo, È sempre mezzogiorno.

Gli sfoghi di Pierluigi Diaco e Salvo Sottile

Nessuna notizia nemmeno per Simona Ventura, anche lei confrontatasi a tu-per-tu col nome della Clerici che sembra aver messo le mani anche su The Voice Senior, il talent rivisto in chiave “terza età” per portare gioia, sollievo e leggerezza ai più anziani nonché i più toccati dall’epidemia di Coronavirus. Non sembra esserci traccia nemmeno di Pierluigi Diaco con il suo Io e Te: “Non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai Uno sul mio futuro“, scrive il conduttore su Twitter confermando il futuro in bilico.

Così come Salvo Sottile, sfogatosi sui social: ““Non mi ha confermato e va benissimo, ci sta. L’unica cosa che mi dispiace è che non mi ha mai parlato chiaramente. Lo consideravo un amico, abbiamo lavorato anche in Afghanistan insieme“, ha scritto l’ex numero uno di Mi Manda Rai3 nei confronti del direttore, Franco Di Mare.

La risposta di Lucio Presta

A mettere i puntini sulla “i” però ci pensa, per l’appunto, Lucio Presta, da sempre nell’entourage di Viale Mazzini e consapevole della labilità dei palinsesti.

“Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi ed altre credo che faranno la loro parte nei prossimi palinsesti televisivi. C’è ancora molto da fare in Tv per loro. Ogni anno la stessa storia, poi i conti si faranno alla fine“, lasciando intendere come il campionato non sia affatto chiuso.

Il commento di Lucio Presta che rompe il silenzio sulle voci all’indomani della presentazione dei palinsesti Rai. Fonte: Twitter

