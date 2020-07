La carriera di Antonella Elia è iniziata nel mondo della televisione grazie alla sua aria da svampita, da ragazza un po’ “scema”, come le disse Corrado quando l’accompagnava come valletta. Negli anni abbiamo capito che, dietro a quella “maschera”, c’è una donna che ha sofferto molto nella sua vita e si è impegnata con dedizione alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

L’infanzia segnata dal dolore e dai lutti

Antonella Elia è nata a Torino nel 1963, già da piccola, a 2 anni, perse la madre e fu cresciuta dai nonni fino a 6 anni.

Della nuova compagna del papà Enrico, scomparso nel 1979 in un incidente, Antonella ha raccontato il conforto che ha trovato.

L’attrice racconta: “Paola è stata fantastica… Mio padre mi ha chiesto se mi piaceva e io gli ho chiesto di sposarla. Ero orgogliosa di chiamarla ‘mamma’. Finalmente anch’io ne avevo una“.

Al settimanale Gente, aveva confidato di aver vissuto la separazione dai nonni come un nuovo lutto: “Il distacco dai nonni, però, è stato traumatico. Non li ho più visti, un’altra perdita dopo mia madre. Ricordo che venivano a portarmi le caramelle di nascosto fuori da scuola.

Quell’addio forzato non l’ho mai superato“.

La fortuna di Antonella Elia: fare la svampita

Antonella Elia dopo essersi diplomata al liceo classico inizia a studiare recitazione e si trasferisce a Roma. “A 24 anni mi esibivo al Teatro della Tosse di Genova. Poi mi hanno offerto la televisione e mi sono detta: ‘Perché no?‘”, ha raccontato a Io Donna.

Il debutto televisivo arriva nel 1990, come valletta nel varietà di Canale 5 La Corrida, condotta da Corrado. È proprio lui che da castana la volle bionda, ha rivelato la Elia.

Inoltre, “il consiglio più prezioso che mi diede fu: ‘Fa’ la scema, questo sarà il tuo successo!‘”.

Quel fare da svampita le ha portato davvero fortuna perché poi, dopo il grande successo a Non è la Rai, ha lavorato al fianco di grandi uomini di spettacolo come Raimondo Vianello nella conduzione di Pressing, e di Mike Bongiorno in Festival italiano, in La ruota della fortuna, Bravo bravissimo e Ma l’amore sì. Entrambi i conduttori sono ricordati sempre con affetto nelle parole della showgirl.

Il nuovo amore e l’ex fidanzato

Come ha rivelato la stessa Antonella, la causa di diverse discussioni con il suo attuale fidanzato, Pietro Delle Piane, sarebbe proprio il suo ex: Fabiano Petricone. La coppia sta ora partecipando a Temptation Island, in cui non sono mancati confronti pesanti anche sull’ex. Il professore universitario e scrittore è nato all’Aquila ed è stato legato sentimentalmente ad Antonella dal 2013 al 2018.

Il loro rapporto si è interrotto per volere della showgirl. L’ex di Antonella Elia è laureato in Lettere ed ha un Master in Comunicazione Istituzionale. Attualmente insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia di Belle Arti della sua città.

Oggi, a Temptation Island sta mettendo alla prova la sua relazione con l’attore, conosciuto nel 2019.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane in partenza per Temptation Island

Curiosità su Antonella Elia

Grazie ai numerosi reality a cui ha partecipato, l’ultimo tra questi Temptation Island, si è riuscito a cogliere molto del carattere e della vita di Antonella Elia. C’è però sempre qualcosa di nuovo da sapere, ed ecco alcune curiosità.

Per festeggiare il suo 50esimo compleanno ha organizzato un party funereo con degli amici: tutti gli invitati, vestiti di nero, le hanno fatto le proprie condoglianze invece degli auguri!

Tra le altre cose, una delle sue migliori amiche è Jill Cooper e su Instagram sono presenti molti scatti che le ritraggono insieme. La showgirl ha rivelato a Verissimo di aver avuto un solo grande rimpianto, la mancata maternità. Ha infatti raccontato che, da giovane, ha interrotto volontariamente una gravidanza: “Vivo il mio desiderio di maternità come un sogno, un po’ come sposarsi con l’abito bianco…“.

