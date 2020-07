Barbara Palombelli, uno dei nomi di punta di Mediaset, si prepara a una nuova stagione televisiva davanti alle telecamere. Con oltre 700 ore di programmi in onda nel 2019, la conduttrice è stata incoronata da Tv Sorrisi e Canzoni “volto più presente della tv italiana”, dividendosi tra Forum, Stasera Italia e Lo sportello di Forum. In un’intervista rilasciata a TelePiù, Palombelli svela i suoi progetti a partire da settembre e il suo segreto per reggere una tale pressione.

Barbara Palombelli torna a settembre con Forum

Dopo le meritate vacanze, Barbara Palombelli tornerà saldamente alla guida di Forum, programma che conduce ormai dal 2013 al posto di Rita dalla Chiesa.

“Il 24 agosto girerò il promo”, ha spiegato la conduttrice. “Poi dal 14 settembre si torna in diretta”. Gli appassionati spettatori del tribunale più famoso della tv non dovranno attendere a lungo prima di assistere a nuove contese. Appassionati che, secondo Palombelli, sono aumentati negli ultimi mesi. “In quarantena molti italiani a casa in telelavoro hanno scoperto Forum”, spiega la conduttrice. “Prima non lo vedevano perché magari erano in ufficio”. Un pubblico nuovo e allargato aspetta le nuove puntate di Forum; nell’attesa “anche le repliche stanno andando benissimo”, sostiene Palombelli.

L’arma segreta contro lo stress

Il carico lavorativo di Barbara Palombelli è innegabilmente ingente. L’instancabile conduttrice ha peraltro rivelato nel suo libro Mai Fermarsi di aver sofferto di ansia, sensi di colpa e depressione in passato. Ora però sembra aver trovato un modo per conciliare la carriera e la vita familiare – è madre di 4 figli – senza cadere nel vortice dello stress. Il segreto di Palombelli? Un’antica disciplina orientale. “La mia arma segreta è lo yoga”, rivela nell’intervista.

“Lo pratico due volte alla settimana, mi aiuta a mantenere la concentrazione”.

Barbara Palombelli: pronta per una stagione di successi

Con calma zen e la mente libera da pensieri negativi, Barbara Palombelli è pronta a replicare i record della stagione passata. “Facciamo le corna – aggiunge cautamente – ma direi che se reggo sì”. Già l’anno scorso aveva confessato di essere totalmente assorbita dagli impegni televisivi, raccontando di “non avere più una vita”. La conduttrice, fin da giovane molto ambiziosa, vede però i doveri lavorativi come un prezioso stimolo.

